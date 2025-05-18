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صحة ومرأة

موسم الحج 2025، نصائح للحجاج يجب اتباعها قبل السفر

موسم الحج ٢٠٢٥
موسم الحج ٢٠٢٥

وجهت وزارة الصحة نصائح للحجاج يجب اتباعها قبل الذهاب لأداء مناسك الحج، حفاظًا على صحة الحجاج.

ونصحت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة بضرورة استشارة  الطبيب للتأكد من استقرار الحالة الصحية لهم، ولمراجعة مواعيد جرعات الدواء خلال فترة الحج

كما نصحت وزارة الصحة بالحرص على اصطحاب كمية كافية من الجرعات العلاجية لأدوية الأمراض المزمنة المناسبة لفترة الحج

أصحاب الأمراض المزمنة 

وأوصت وزارة الصحة أصحاب الأمراض المزمنة والمرضى الذين يحتاجون رعاية خاصة اصطحاب تقرير طبي يوضح تفاصيل الحالة والأدوية وجرعاتها وأي تعليمات إضافية خاصة بحالتهم.


كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ93 حاجا مصريا، بالأراضي المقدسة، حتى مساء أمس السبت، وذلك من خلال 3 عيادات طبية، تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عيادات البعثة الطبية في المدينة المنورة، أحالت حالتين للمستشفى، بالتنسيق مع السلطات السعودية، بينهم حالة تعاني من كسر في الحوض وتحتاج إلى إجراء تدخل جراحي.

وتابع «عبدالغفار» أن البعثة نظمت ندوات تثقيفية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، والحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء توافد الحجاج المصريين على المدينة المنورة يوم الأربعاء 14 مايو.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس البعثة الطبية للحج، إلى قيام فريق البعثة بالمرور على 26 عيادة بمكة المكرمة، للتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة من وزارة الصحة السعودية، تمهيدًا لافتتاح العيادات، واستقبال الحجاج المصريين.

الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 93 حاجا مصريا من خلال عيادات بعثة الحج

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وأكد رئيس البعثة، أن العيادات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الحجيج، كما تم إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال البيانات والتقارير الدورية الخاصة بمتابعة وحوكمة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات.

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