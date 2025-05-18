الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ 93 حاجا مصريا من خلال عيادات بعثة الحج

بعثة الحج الطبية،فيتو
بعثة الحج الطبية،فيتو

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ93 حاجا مصريا، بالأراضي المقدسة، حتى مساء أمس السبت، وذلك من خلال 3 عيادات طبية، تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج، في المدينة المنورة.

عيادات البعثة الطبية في المدينة المنورة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عيادات البعثة الطبية في المدينة المنورة، أحالت حالتين للمستشفى، بالتنسيق مع السلطات السعودية، بينهم حالة تعاني من كسر في الحوض وتحتاج إلى إجراء تدخل جراحي.

وتابع «عبدالغفار» أن البعثة نظمت ندوات تثقيفية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، والحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية، وذلك بالتزامن مع بدء توافد الحجاج المصريين على المدينة المنورة يوم الأربعاء 14 مايو.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس البعثة الطبية للحج، إلى قيام فريق البعثة بالمرور على 26 عيادة بمكة المكرمة، للتأكد من تحقيق كافة الاشتراطات الصحية المطلوبة من وزارة الصحة السعودية، تمهيدًا لافتتاح العيادات، واستقبال الحجاج المصريين.

«الصحة» تطلق بثا مباشرا يدعو لوضع سياسات صحية أكثر عدالة بشأن رعاية الأمراض النادرة

فرق تفتيش من وزارة الصحة بمستشفيات قنا لمتابعة جودة الخدمات

وأكد رئيس البعثة، أن العيادات تعمل على مدار الـ 24 ساعة لخدمة الحجيج، كما تم إنشاء غرفة طوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال البيانات والتقارير الدورية الخاصة بمتابعة وحوكمة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية بالعيادات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاشتراطات الصحية استقبال الحجاج الاراضي المقدسة الصحة السعودية السلطات السعودية هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة السعودية

مواد متعلقة

«الصحة» تطلق بثا مباشرا يدعو لوضع سياسات صحية أكثر عدالة بشأن رعاية الأمراض النادرة

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 27 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

توقعات الأبراج اليوم الاثنين 23-12-2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

مقطع يطالب بمنع العمال من الصلاة في المسجد يثير الغضب، والنشطاء: قلة حياء (فيديو)

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

المزيد
الجريدة الرسمية