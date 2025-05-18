الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أمم أفريقيا، منتخب الشباب يسجل هدفا مبكرا في شباك نيجيريا

منتخب الشباب
منتخب الشباب

أمم أفريقيا للشباب، سجل عمر أسامة الهدف الأول لـ منتخب مصر للشباب، في شباك نظيره منتخب نيجيريا، بالدقيقة 4 من المباراة التي تجمعهما على استاد الدفاع الجوي، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم إفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام نيجيريا في أمم إفريقيا للشباب بتشكيل مكون من:

 

نهائي أمم إفريقيا للشباب

في السياق، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقيا في نهائي أمم إفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أمم أفريقيا للشباب منتخب مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب مصر ونيجيريا منتخب مصر أمام نيجيريا

مواد متعلقة

يد الزمالك يفوز على منتدى المغربي بكأس الكؤوس الأفريقية

الدوري الإنجليزي، نوتنجهام فورست يتقدم على وست هام بهدف في الشوط الأول

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يقترب من حصد لقب الدوري.. جوارديولا يكشف مفاجأة بشأن ضربة جزاء عمر مرموش الضائعة في نهائي الكأس.. وسابقة صادمة عن فريد الملالي مهاجم الزمالك المحتمل

أهلي جدة يضرب الخلود برباعية في الدوري السعودي

ذهاب نهائي الكونفدرالية، نهضة بركان يتقدم على سيمبا بثنائية في الشوط الأول

ملوك الـ90، الأهلي يحقق فوزا مثيرا أمام البنك ويقترب من تحقيق لقب الدوري

شوط أول سلبي بين أهلي جدة والخلود في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

قرار عاجل من الزمالك ضد عبد الله السعيد بعد تغيبه عن معسكر الإسماعيلية

5 رسائل قوية من السيسي لكبير مستشاري ترامب (صور)

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

بعد تداول فيديو له، القبض على سائق توك توك يروج المخدرات بالقليوبية

أسعار البيض الأحمر تتراجع 12 جنيهًا اليوم الأحد 18 مايو 2025

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

خدمات

المزيد

أسعار الأرز اليوم الأحد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لضيوف الرحمن، تعرف على أركان العمرة قبل البدء في مناسك الحج

مقطع يطالب بمنع العمال من الصلاة في المسجد يثير الغضب، والنشطاء: قلة حياء (فيديو)

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

المزيد
الجريدة الرسمية