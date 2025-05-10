أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم السبت 230 ألفًا و497 طنًا و62 كيلوجرامًا من محصول القمح المحلي لموسم توريد 2025، وذلك من خلال 42 موقع تجميع وتخزين موزعة على جميع مراكز ومدن المحافظة.

محافظ المنيا: شون وصوامع المحافظة تستقبل 230 ألف طن من القمح

وأكد المحافظ أهمية الالتزام بالضوابط المنظمة لعملية التوريد، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لضمان تحقيق المستهدف الاستراتيجي من المحصول، وتعزيز الأمن الغذائي للمواطنين.

أعمال تسليم القمح في المنيا

وشدد اللواء كدواني على متابعة منظومة التوريد ميدانيًا، والتدخل الفوري لإزالة أية معوقات تواجه المزارعين، موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية، لمتابعة أعمال التسليم بدقة، وضمان سلامة عمليات التخزين داخل الشون والصوامع.

وكيل وزارة التموين بالمنيا

من جانبه، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أنه تم تشكيل لجان فنية متخصصة من التموين والجهات المختصة لفحص وتقييم الأقماح الموردة بدقة، وفقًا للمعايير المعتمدة، مع إعداد تقارير يومية لمتابعة حركة التوريد بمختلف المواقع، لضمان انتظام العملية وتحقيق المستهدف.

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