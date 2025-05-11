الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة مدير المتغيرات المكانية بإدفو أثناء مشاركته فى حملة لإزالة التعديات

حملة ازالات فى اسوان
حملة ازالات فى اسوان

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ببالغ الأسى والحزن وفاة المغفور له شهيد واجب العمل مجاهد محمد حسن ٥٠ عاما مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الذى وافته المنية بمستشفى النيل التخصصى، حيث تم نقله إليها عقب تعرضه لاصطدام إحدى المعدات الثقيلة به، أثناء مشاركته فى حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرية وادى عبادى بمركز إدفو ضمن حملات الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات.

 

نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل

 وقد تقدم الدكتور إسماعيل كمال بالتعزية لشهيد الواجب مجاهد محمد حسن  ، والذى كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسوان إزالات إدفو التعديات مصرع

مواد متعلقة

محافظ أسوان يوجه بالاستعداد لبدء المرحلة الأولى من الموجة الـ 26 لإزالة التعديات

محافظ أسوان يبحث مع رئيس البرلمان المجري سبل تعزيز التعاون المشترك (صور)

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 70.27 %

محافظ أسوان يكلف نائبه بلقاء أهالي حي اللوتس لبحث أزمة انقطاع المياه (صور)

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025، شاهد Barcelona and Real Madrid حصريًا

بث مباشر مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز 2025، شاهد قناة مجانية

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الأسباني 2025

مين إللي غش البنزين؟، وزارة البترول تحسم الجدل

البتلو تواصل الانخفاض، أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق

برشلونة يفوز على ريال مدريد 4-3 ويقترب من التتويج بالدوري الإسباني (صور)

رابطة الأندية توقف وتغرم مهاجم بيراميدز وثنائي فاركو وسيراميكا

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 مسائل خاصة بأحوال المرأة في الحج

في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

تفسير رؤية الافعى في المنام وعلاقتها بالتعرض للغدر

المزيد
الجريدة الرسمية