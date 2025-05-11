وفاة مدير المتغيرات المكانية بإدفو أثناء مشاركته فى حملة لإزالة التعديات

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، ببالغ الأسى والحزن وفاة المغفور له شهيد واجب العمل مجاهد محمد حسن ٥٠ عاما مدير المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، الذى وافته المنية بمستشفى النيل التخصصى، حيث تم نقله إليها عقب تعرضه لاصطدام إحدى المعدات الثقيلة به، أثناء مشاركته فى حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بقرية وادى عبادى بمركز إدفو ضمن حملات الموجة الـ ٢٦ لإزالة التعديات.

نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل

وقد تقدم الدكتور إسماعيل كمال بالتعزية لشهيد الواجب مجاهد محمد حسن ، والذى كان نموذجًا يحتذى به في الإخلاص والتفاني في العمل، معربا عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد وزملائه من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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