الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظ أسوان يتابع من مركز الطوارئ تداعيات العاصفة الترابية (فيديو وصور)

العاصفة الترابية
العاصفة الترابية فى أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة الحالة والوضع العام داخل مختلف أنحاء المحافظة وذلك بعد وصول العاصفة الترابية ومرورها على العديد من المراكز والمدن.

انتظام جميع المرافق العامة 

أكد المحافظ أن جميع المرافق العامة منتظمة في عملها على مدار الساعة، مع عدم تأثر الحركة المرورية على الطرق السريعة، مشيرا إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استعداد وتأهب للتعامل مع أي أحداث طارئة أو تداعيات فى ظل هبوب للرياح الخفيفة والمتوسطة المحملة بالأتربة.

وناشد الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بتوخي الحذر، وضرورة تقليل الحركة في الشوارع، وكذا حركة المركبات والسيارات بالطرق السريعة، وعدم التواجد في أماكن الأشجار أو أعمدة الإنارة أو اللوحات المعدنية للحفاظ على السلامة العامة.

 وكان محافظ أسوان قد أصدر قرار بإيقاف النشاط الملاحي بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة الرياح المحملة بالرمال والأتربة مما يؤدى إلى ضعف الرؤية الأفقية.

 وكلف المسئولين بكافة الجهات بالالتزام بالتعليمات والاستمرار على نفس الأداء من الجاهزية الكاملة بمختلف المستشفيات ومرافق الإسعاف والحماية المدنية للتدخل الفوري مع أي طوارئ تنجم عن سوء الأحوال الجوية، ويتم التواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف لحظة بلحظة.

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