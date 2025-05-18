أسامة نبيه يعلن تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا في أمم أفريقيا للشباب

أمم أفريقيا للشباب، أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه، تشكيلة الفريق لمواجهة نظيره المنتخب النيجيري، بعد قليل، في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا للشباب، المقامة حاليا في مصر وتختتم منافساتها اليوم الأحد.

تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

يدخل منتخب مصر للشباب مباراته أمام نيجيريا في أمم أفريقيا للشباب بتشكيل مكون من:

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

موعد نهائي أمم افريقيا للشباب

في السياق، يلتقي منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية لبطولة أمم أفريقيا تحت 20 سنة، التي تستضيفها مصر، وتختتم فعالياتها بلقاء المغرب وجنوب أفريقيا.

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب، اليوم الأحد، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت.

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