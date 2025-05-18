الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

الاستئناف تخفف حكم قاتل اللواء اليمني حسن العبيدي من الإعدام إلى المؤبد

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، بتخفيف الحكم على المتهم الأول في قضية مقتل المسئول العسكري اليمني اللواء حسن العبيدي، لسرقته داخل شقته بمنطقة فيصل بالجيزة، من الإعدام إلى السجن المؤبد

وكان المتهم قد وصل إلى المحكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت المحكمة قررت التأجيل قبل وقت سابق، لحضور طبيب التشريح، وشاهد الإثبات الرائد محمد كمال الصغير، لسماع شهادتهما، وشهدت الجلسة حضور ٣ متهمين فقط.

أحكام جنايات الجيزة

وكانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر. م."، 29 عامًا، بالإعدام شنقًا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع. ا."، 17 عامًا، والمتهمة الرابعة "س.ع" 16 عامًا، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ. ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع، في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمدًا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئا (الكلوازيين) وسلاحا أبيض (مطواة)، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول المسكنة والإجهاز عليه.

وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك، وظهرت على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه، وقاما بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.

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محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور حسن العبيدي اللواء حسن العبيدي اليمني اللواء حسن العبيدي شاهد الإثبات الرائد محمد كمال الصغير

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