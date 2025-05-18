الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

غرامة وحرمان من المباريات، اتحاد السلة يفرض عقوبات جديدة على جماهير الزمالك

مباراة الأهلي والزمالك،
مباراة الأهلي والزمالك، فيتو

كرة السلة، اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة،  قرار لجنة المسابقات برئاسة الأستاذ محمد فتحى  بعقوبة جديدة على جماهير نادي الزمالك، بسبب خروج الجماهير عن النص في ثالث مباريات نصف نهائي الدوري أمام النادي الأهلي.

وجاء في تقرير مراقب المباراة، أن جماهير نادي الزمالك خرجت عن الروح الرياضية خلال أحداث المباراة، للمباراة الثانية على التوالي.

وقرر اتحاد السلة توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 60 ألف جنيه، مع إبلاغ شركة تذكرتي بمنع الجماهير التي حضرت مباراة الأهلي والزمالك الثالثة في سلسلة نصف النهائي من حضور أي فعاليات أو مباريات لاتحاد كرة السلة لمدة شهرين.

وفي حالة تكرار مثل هذه الأحداث سيتم تغليظ العقوبة وتوقيع عقوبات رادعة في حالة تكرار مثل هذه الأحداث، قد تصل إلى منع جماهير الزمالك من حضور المباريات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة السلة الاتحاد المصري لكرة السلة نادي الزمالك مباراة الاهلي جماهير الزمالك

مواد متعلقة

كرة السلة، الأهلي يهزم الزمالك في الدور قبل النهائي للسوبر

اتحاد كرة السلة يعاقب الزمالك بسبب جماهيره

كرة السلة، موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري سوبر السلة

كرة السلة، الاتحاد يواجه سبورتنج في ثالث جولات قبل نهائي دوري السوبر

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

بطريقة ذكية، كيف تهرب أحمد حسن كوكا من دعم المثلية في فرنسا

زغلول صيام يكتب: هل تصريحات طه عزت صدفة أم صفقة؟! من وراء موظف المسابقات في الرابطة الإماراتية سابقًا؟! هل منح بيراميدز دليل الإدانة في المحكمة الدولية لاستعادة اللقب من الأهلي؟!

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

عبد الله السعيد يتغيب عن معسكر الزمالك ويتسبب في أزمة بشأن تجديد عقده

كبير مستشاري ترامب يؤكد للسيسي حرص أمريكا على استمرار الجهود مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

خدمات

المزيد

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية