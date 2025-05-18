الأحد 18 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يؤكد ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

تناول لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبير مستشاري الرئيس الأمريكي، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث أكد الرئيس على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية.
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السفيرة "هيرو مصطفى"، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا.

العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  مسعد بولس نقل للرئيس تحيات الرئيس "دونالد ترامب"، وهو ما ثمنه الرئيس، حيث أكد الرئيس على عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يتفق مع مصالح البلدين.

 

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