ياسر إدريس: نمتلك سباحين على أعلى مستوى وهدفنا تحقيق الإنجازات

كشف المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية والاتحاد المصري للسباحة، أن السباحة المصرية في تطور مستمر على جميع المستويات القارية والعالمية، وأن مصر الآن باتت تمتلك سباحين على مستوى مميز في جميع المراحل العمرية.

وأوضح "إدريس"، أن فوز المنتخب الوطني بكأس البطولة الأفريقية للناشئين وتحقيق 30 ميدالية متنوعة، هو دليل جديد على الطفرات التي تشهدها السباحة المصرية، وقدرتها على المنافسة داخل القارة وخارجها.

طفرات قوية في السباحة المصرية

وتابع "إدريس": "اتحاد السباحة وضع خطة الهدف منها تمكين السباحين المصريين من الوقوف على منصات التتويج القارية ثم العالمية والأولمبية، وأن ثمار العمل هو خلق جيل جديد من اللاعبين يمكنهم حمل الراية خلال السنوات المقبلة".

وأكمل: "نواصل العمل من أجل مستقبل أفضل للسباحة المصرية، ونبذل جهود كبيرة من أجل تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل ودفعهم نحو الوقوف على منصات التتويج وتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وقريبا سنجني المزيد من ثمار العمل الناجح".

وقال “إدريس”: أن هناك تعاون كبير بين اتحاد السباحة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وأن الدولة تقوم بتوفير كافة الإمكانيات المادية والمعنوية من أجل دفع الرياضة المصرية نحو الإنجازات بخطى ثابتة ومستمرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.