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رياضة

ياسر إدريس يوجه الشكر لوزير الرياضة ورؤساء الاتحادات الرياضية

اجتماع وزير الرياضة
اجتماع وزير الرياضة مع ياسر إدريس

 قدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، التهنئة إلى رؤساء الاتحادات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية على الاجتماع المثمر مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة قبيل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الجمعة بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ورؤساء الاتحادات الرياضية الأولمبية قبل انعقاد الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية للتصديق على فوز المهندس ياسر إدريس وأعضاء المجلس في انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية للدورة الانتخابية حتى أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

 

وأشاد المهندس ياسر إدريس، بالشكل الذي ظهر عليه أعضاء الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية على توافقهم من أجل اختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة بكل حب وود بينهم دون أن يكون هناك خلافا على الترشح لأي منصب وهذا يعبر عن وحدة الهدف والمضمون الذين ينتهجه الجميع من أجل صالح تطوير الألعاب الأولمبية المصرية.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن المرحلة المقبلة تتطلب بذل كل الجهد من أجل تحقيق ما نسعى إليه جميعا وهو الارتقاء بالألعاب الأولمبية والتمثيل المشرف الذي يليق بالرياضة المصرية وما شهدته من دعم كبير من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة الذين لا يتأخرون أبدا عن تقديم كافة أوجه الدعم لكافة الاتحادات الرياضة.

وشدد رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، على أن قادم الأيام سوف يشهد طفرات كبيرة وملموسة في الألعاب الأولمبية سوف تترجم إلى صعود لاعبينا على منصات التتويج في البطولات التي يشاركون فيها على كافة المستويات، مؤكدا على أن مصر تظفر بأبطال واعدين في كافة الألعاب سيتم تبني مواهبهم ودعهم فنيا خلال الفترة المقبلة استعدادا لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 والتي نبدأ من اليوم الإعداد لها لنعود من هناك بما يلبى طموحات المصريين.

وقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على تشريفه الاجتماع مع رؤساء الاتحادات الرياضية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية والذي يأتي في إطار حرصه الدائم على تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية مما يكون له عظيم الأثر في تطور الألعاب الأولمبية.

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ياسر إدريس أشرف صبحي وزير الرياضة

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