موعد عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى

ينتظر عشاق الدراما السورية واللبنانية عملا جديدا يعرض قريبا عبر منصة “يانجو بلاي” وهو مسلسل “خطيئة أخيرة” الذي يجمع سامر إسماعيل بعدد من النجوم.

موعد بدء عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري عبر منصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل خطيئة أخيرة

يعد المسلسل أول دراما طويلة مشتركة من أعمال يانجو بلاي، ويجمع المسلسل نخبة من النجوم وهو من تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، ومن إخراج طارق رزق، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.

المسلسل كان يحمل اسم “ليديز نايت” ثم تحول إلى “خطيئة أخيرة”، ويتكون من 45 حلقة تُعرض بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا.

تدور أحداث العمل داخل فندق “الصافي”، الذي يخفي خلف واجهته الهادئة شبكة لتجارة المخدرات، ويدخل “هشام” (يؤدي دوره سامر إسماعيل) كمدير جديد للفندق، مدفوعًا بخطة سرية للبحث عن شقيقته، لتقوده الأقدار إلى علاقة مع “كارما” (تلعب دورها ريمي عقل) تقوده إلى كثير من التحديات والمفاجآت.

يضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم، سامر إسماعيل، عمار شلق، كارلوس عازار، رشا بلال، كارول عبود، رولا بقسماطي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، وهافال حمدي.

ويترقب الجمهور بشغف عودة الثنائي سامر إسماعيل ورشا بلال خلال هذا العمل بعد نجاحهما في ثنائية سابقة لاقت إعجابًا واسعًا.

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