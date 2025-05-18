الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

موعد عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى

سامر إسماعيل، فيتو
سامر إسماعيل، فيتو

ينتظر عشاق الدراما السورية واللبنانية عملا جديدا يعرض قريبا عبر منصة “يانجو بلاي” وهو مسلسل “خطيئة أخيرة” الذي يجمع سامر إسماعيل بعدد من النجوم.

موعد بدء عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى 

ومن المقرر أن ينطلق عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى يوم السبت المقبل الموافق 24 مايو الجاري عبر منصة يانجو بلاي.

تفاصيل مسلسل خطيئة أخيرة

يعد المسلسل أول دراما طويلة مشتركة من أعمال يانجو بلاي، ويجمع المسلسل نخبة من النجوم وهو من تأليف الكاتبة السورية نور شيشكلي، ومن إخراج طارق رزق، وتم تصويره في العاصمة اللبنانية بيروت.  

المسلسل كان يحمل اسم “ليديز نايت” ثم تحول إلى “خطيئة أخيرة”، ويتكون من 45 حلقة تُعرض بمعدل 5 حلقات أسبوعيًا.  

 

تدور أحداث العمل داخل فندق “الصافي”، الذي يخفي خلف واجهته الهادئة شبكة لتجارة المخدرات، ويدخل “هشام” (يؤدي دوره سامر إسماعيل) كمدير جديد للفندق، مدفوعًا بخطة سرية للبحث عن شقيقته، لتقوده الأقدار إلى علاقة مع “كارما” (تلعب دورها ريمي عقل) تقوده إلى كثير من التحديات والمفاجآت.

يضم العمل عددًا كبيرًا من النجوم، منهم، سامر إسماعيل، عمار شلق، كارلوس عازار، رشا بلال، كارول عبود، رولا بقسماطي، إيلي متري، ريان حركة، جوي حلاق، طارق تميم، فوزي المتعب، وهافال حمدي.

ويترقب الجمهور بشغف عودة الثنائي سامر إسماعيل ورشا بلال خلال هذا العمل بعد نجاحهما في ثنائية سابقة لاقت إعجابًا واسعًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موعد عرض مسلسل خطيئة أخيرة كارلوس عازار كارول عبود مسلسل خطيئة أخيرة منصة يانجو بلاي يانجو بلاي موعد عرض مسلسل خطيئة أخيرة الحلقة الأولى

الأكثر قراءة

تضم دولا عربية، توفيق عكاشة: الخريطة السياسية العالمية الجديدة في مراحلها النهائية

جلسة تصوير للاعبي الأهلي ببدل كأس العالم

الزمالك يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد إعلان مسيء من إحدى شركات الاتصالات

فرمان الخطيب يحسم مصير النحاس مع الأهلي

النقض تؤيد إعدام نورهان قاتلة أمها بمساعدة عشيقها ببورسعيد

بعد إعلان استشهاد شقيق زعيم حماس.. عودة زكريا السنوار للحياة بعد نقله لثلاجة الموتى

تحديثات جديدة طال انتظارها في تطبيق واتساب، تعرف عليها

الأرصاد: اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الأحد

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمحمد صلاح ضد برايتون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للتوعية بمناسك الحج، الأوقاف تعقد 323 مجلس فقه بعنوان "أنواع الإحرام وكيفية أداء كل منها"

فضائل المسجد الحرام وقصة بنائه وأهم الآثار بداخله

لو ناوي تضحي، اعرف العيوب التي تمنع ذبح الأضاحي

المزيد
الجريدة الرسمية