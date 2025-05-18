الأحد 18 مايو 2025
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استجابة واسعة لدعوات إضراب المحامين احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية.. محاكم الجنايات تؤجل القضايا.. ونسبة الامتناع عن الحضور تصل لـ 100% في بعض الدوائر (صور)

اصراب المحامين بالمحافظات،
اصراب المحامين بالمحافظات، فيتو

شهدت محاكم الجنايات في عدد من المحافظات، اليوم، استجابة واسعة لدعوة نقابة المحامين العامة برئاسة النقيب عبدالحليم علام، للإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات، وذلك اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية وفرض رسوم وصفها المحامين بأنها مخالفة للقانون.

الإسكندرية.. التزام كامل بالإضراب

في محافظة الإسكندرية، أكد محمد يوسف، وكيل نقابة المحامين، أن المحامين التزموا بشكل كامل بقرار النقابة العامة بالإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات، احتجاجًا على فرض رسوم مخالفة للقانون، وأوضح أن الإضراب تم إثباته في مختلف الدوائر القضائية.

وأضاف يوسف أن نسبة التزام المحامين بالإضراب بلغت 100%، في حين استجابت نحو 90% من دوائر الجنايات، مشيرًا إلى متابعة النقابة لمواقف الدوائر التي لم تتجاوب مع مطالب المحامين. كما أشار إلى تواجد أعضاء مجلس النقابة الفرعية في المحاكم بكامل طاقمهم، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية في النقابة العامة تتابع تطورات الإضراب على مستوى الجمهورية.

من جانبها، أوضحت المحامية هبة السيد أن جميع المحامين والمحاميات التزموا بقرار النقابة، رفضًا لما اعتبروه قرارات غير قانونية بفرض رسوم جديدة، مؤكدة وجود متابعة دائمة من النقابتين الفرعية والعامة لأي تطورات داخل المحاكم.

البحيرة.. تأجيل القضايا بسبب الإضراب

وفي محافظة البحيرة، أدى الإضراب الواسع للمحامين إلى تأجيل العديد من القضايا المنظورة بمحاكم الجنايات، في خطوة تصعيدية ضمن سلسلة من التحركات الرافضة لزيادة الرسوم القضائية، التي وصفها المحامون بأنها "غير دستورية" و"تفتقر إلى السند القانوني".

القليوبية.. التزام ملحوظ ومتابعة من النقابة

شهد مجمع محاكم جنايات بنها بمحافظة القليوبية التزامًا واسعًا من المحامين بقرار الإضراب. وأشار مجدي المهدي، نقيب المحامين بشمال القليوبية، إلى أن الامتناع عن الحضور يأتي في إطار المطالبة بإلغاء الرسوم الجديدة، مؤكدًا أن المحامين لم يمثلوا أمام الدوائر القضائية في رسالة واضحة لرفض هذه الإجراءات.

اضراب محامين الإسماعيلية، فيتو

الدقهلية.. امتناع شامل عن الحضور

وفي الدقهلية، أعلنت نقابة المحامين بالمحافظة التزام جميع أعضاء الجمعية العمومية بقرار الإضراب عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، بدءًا من اليوم الأحد، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية. واعتبر المحامون أن فرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة" يتعارض مع الدستور والقانون.

الإسماعيلية.. متابعة دقيقة من النقابة الفرعية

كما شهدت محاكم الجنايات بمحافظة الإسماعيلية التزامًا تامًا من المحامين بقرار الإضراب. وأكد إبراهيم عبد الرحيم، نقيب المحامين بالمحافظة، متابعة النقابة المحلية لتطبيق القرار واستمرار التواصل مع النقابة العامة.

الشرقية.. إضراب ناجح بنسبة 100%

وفي محافظة الشرقية، أعلن عادل عفيفي، نقيب المحامين بجنوب الشرقية، نجاح الإضراب أمام محاكم جنايات الزقازيق بنسبة 100%، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي اعتراضًا على فرض رسوم قضائية جديدة دون سند قانوني.

وكانت نقابة المحامين قد أعلنت رسميًا عن امتناع جميع أعضائها عن حضور الجلسات أمام محاكم الجنايات لمدة يومين، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، ورفضًا لما وصفته بقرارات غير قانونية من رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة".

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