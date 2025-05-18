إضراب محامي الإسكندرية احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية (صور)

أعلن محمد يوسف، وكيل نقابة المحامين بالإسكندرية، أن محامي المدينة التزموا بشكل كامل بقرار النقابة العامة بالإضراب عن الحضور أمام محاكم الجنايات، احتجاجًا على زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أنه تم إثبات حالة الإضراب رسميًا أمام الدوائر المختلفة.

وأكد يوسف أن نسبة التزام المحامين بالإضراب بلغت 100%، بينما استجابت دوائر محاكم الجنايات بنسبة وصلت إلى نحو 90%، وأوضح أن النقابة تدرس الموقف تجاه الدوائر القضائية التي لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع مطالب المحامين التي وصفها بـ"المشروعة".

وأضاف وكيل النقابة أن أعضاء مجلس النقابة الفرعية متواجدون في المحاكم بكامل طاقتهم لدعم الزملاء، مشيرًا إلى وجود غرفة عمليات مركزية بالنقابة العامة، برئاسة النقيب العام عبد الحليم علام، لمتابعة سير الإضراب على مستوى الجمهورية.

من جانبها، قالت المحامية هبة السيد إن "كافة الزملاء والزميلات التزموا بقرار النقابة العامة، في خطوة موحدة لمواجهة قرارات محاكم الاستئناف بفرض رسوم غير قانونية".

وأضافت أن هناك متابعة دقيقة من النقابتين، العامة والفرعية، لمجريات الأمور داخل المحاكم، مع استعداد للتدخل الفوري في حال تصاعدت الأحداث.

ويأتي هذا الإضراب كأحدث تحرك نقابي احتجاجي ضمن سلسلة من الخطوات التصعيدية التي يتخذها المحامون للمطالبة بإلغاء قرار زيادة الرسوم القضائية.

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