نقابة المحامين بحلوان: نسبة الإضراب أمام محاكم الجنايات 100%

أعلن مجلس النقابة الفرعية للمحامين بحلوان، أن نسبة امتناع المحامين عن الحضور بدوائر الجنايات المنعقدة بمركز الإصلاح والتأهيل بـ15 مايو، بلغت 100%.

تقدير المحامين للقضاء المصري

وقالت في بيان صادرة عنها:" بداية نرفع تحية تقدير وامتنان للسادة القضاة الأجلاء الذين استجابوا للموقف باحترام ورُقيّ، مؤكدين ما عهدناه فيهم دومًا من فَهم عميق لدور الدفاع وشراكتهم الأصيلة في إعلاء قيمة العدالة".

وأضافت:" كما نعبر عن خالص الشكر والاعتزاز لكل الزملاء المحامين الذين أثبتوا اليوم أن الدفاع عن حقوق الناس ليس مجرد شعار، بل موقف، وأن الوقوف في وجه الرسوم القضائية الباهظة هو دفاع عن حق المواطن في الوصول للعدالة، لا عن مصلحة خاصة. لقد كانت رسالتنا اليوم واضحة: إذا اتحد المحامون دفاعًا عن الحق، فلا صوت يعلو فوق صوتهم".

غرفة عمليات المحامين

يتابع عبد الحليم علام، نقيب المحامين، سير عملية الإضراب عن حضور الجلسات أمام كافة محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية ، وذلك من خلال غرفة العمليات المُشكّلة بنقابة المحامين.

إحالة المحامين المخالفين للتأديب

وأكدت النقابة أنه سيتم إحالة المخالفين لقرار الإضراب عن حضور الجلسات التي سبق الإشارة إليها للتأديب مع وقفهم عن ممارسة المهنة، وكذا وقف كافة الخدمات النقابية.

التزام المحامين بقرار الإضراب

وتقدمت النقابة بالشكر والتقدير لكافة الأعضاء الذين التزموا بالقرار، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التكاتف والالتزام؛ بما يخدم الوطن ويحافظ على هيبة النقابة وكرامة المحامي.

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