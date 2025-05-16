أسعار الخضار اليوم الجمعة، قفزة جديدة في الليمون والطماطم وانخفاض البامية 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الجمعة الموافق 16 مايو 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم الجمعة

تراوح سعر الطماطم بين 4.5 جنيه إلى 11.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق.

بين 4.5 جنيه إلى 11.5 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.5 جنيه عن سعرها السابق. تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه.

بين 5 جنيهات إلى 7.5 جنيه. تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5.5 جنيه إلى 7.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق..

تراوح سعر كيلو الكوسة من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.

أسعار الخضار

سعر الخضار اليوم

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات، بانخفاض 1.5 جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 5 إلى 8 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 4 إلى 11 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 20 إلى 45 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

أسعار الخضار

أسعار الخضار

تراوح سعر كيلو الملوخية من 15 إلى 17 جنيهًا. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 5 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق. تراوح سعر البامية من 30 إلى 40 جنيهًا، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق. تراوح سعر كيلو البسلة من 16 إلى 20 جنيها. تراوح سعر كيلو السبانخ من 7 إلى 11 جنيها. وتراوح سعر ورق العنب من 25 إلى 55 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضار

سعر الخضار

تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو الثوم من 25 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 80 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 20 جنيها إلى 35 جنيهًا.

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