السبت 10 مايو 2025
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اقتصاد

هل يشترط إصدار بطاقة ائتمان للاشتراك في الإنترنت البنكي من بنك القاهرة؟

بنك القاهرة
بنك القاهرة

يبحث عملاء بنك القاهرة عن طريق الاشتراك في خدمة الإنترنت البنكي.

وأوضح مسئولو بنك القاهرة أنه يمكن للعميل الاشتراك في خدمه الإنترنت البنكي في حالة الاستفادة ببطاقة ائتمانية فقط.

ويتم زيارة أحد الفروع في بنك القاهرة لإتمام عملية الاشتراك في خدمات الإنترنت البنكي.

رسوم التحويل من ماستركارد لمحفظة القاهرة

يتساءل عملاء بنك القاهرة حول كون التحويل من ماستركارد لمحفظة القاهرة  كاش يتم حسابه نقدي ام مشتريات.

وأوضح مسئولون ببنك القاهرة أن ذلك يكون عملية تحويل ويتم احتسابها من ضمن عمليات المشتريات لكن لا يمكن تقسيطها.
 

ويقدم بنك القاهرة خدمات عديدة لترغيب العملاء في الاشتراك بمحفظة القاهرة كاش، ومن بين تلك المزايا الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

وتشمل مزايا الاشتراك في محفظة بنك القاهرة ما يلي:

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.
شروط الاشتراك في محفظة القاهرة كاش

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها للاشتراك، وهي:

يمكن الاشتراك أون لاين من خلال موقع البنك أو تنزيل تطبيق محفظة قاهرة كاش على الموبايل أو الذهاب لفرع البنك للاشتراك بالخدمة.

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية.

ينبغي تقديم رقم الهاتف المحمول الذي تم تسجيله.

لا يقل عمر المستفيد من محفظة القاهرة كاش عن 16 عامًا.

عند فتح أكثر من 3 حسابات سيتم الرفض آليًّا من نظام التشغيل.

مزايا تطبيق القاهرة كاش 

إمكانية الدفع من خلال الـ scan مع خاصية الـ QR code.

تقدم الخدمة لعملاء البنك وغير العملاء (بحيث يكون الحد الأدنى لعمر العميل 16 سنة).

الإعفاء من رسوم الاشتراك والحصول على هدية 25 جنيهًا رصيد مجاني في المحفظة لكافة العملاء الجدد.

يمكن فتح أكثر من حساب بحد أقصى 3 حسابات لكل عميل على مستوى كافة البنوك التي تقدم الخدمة في مصر.

الإعفاء من رسوم السحب من محفظة القاهرة كاش من ماكينات الـ ATM.

ووضع بنك القاهرة عدة شروط إلى جانب مزايا عديدة لكل مستخدمي تطبيق القاهرة كاش من العملاء.

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