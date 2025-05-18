الأحد 18 مايو 2025
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إصابة طفل في حادث تصادم بالإسماعيلية

إصابة طفل في حادث
إصابة طفل في حادث بالإسماعيلية، فيتو

أصيب طفل في الحادية عشر من عمره بإصابات مختلفة جراء قيام سيارة بصدمه بالشارع التجاري بالإسماعيلية، وأثناء مروره بالطريق.

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إخطار بإصابة طفل في حادث 

وكانت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية قد تلقت إخطارا يفيد بإصابة طفل صدمته سيارة بمنطقة الشارع التجارى التابعة لدائرة ثالث الإسماعيلية.


السيدة تنقل الطفل إلى المستشفى 

وروى شاهد عيان أن السيدة كانت تقود السيارة، وبرفقتها شقيقها، ويُعتقد أنهما من سكان المنطقة ذاتها. وفور وقوع الحادث، سارعت السيدة بنقل الطفل إلى المستشفى الجامعي بالإسماعيلية، حيث وصل وهو في حالة إغماء ويعاني من نزيف بالفم.

 

وضع الطفل تحت الملاحظة في المستشفى 

وعقب إجراء الفحوصات اللازمة، تبيّن وجود إصابة في الفك، وتم وضع الطفل تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة، للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو مضاعفات أخرى. 

 

تم تحرير محضر بالواقعة والاستماع إلى أقوال الشهود العيان. 

 

التعامل مع مصابي الحوادث 

ومن جانبه ناشد الدكتور حسن درويش رئيس مرفق الإسعاف الأسبق بمحافظة الإسماعيلية، من خلال  تصريحات خاصة أدلى بها لـ "فيتو"،  المواطنين بضرورة التعامل بحكمة فور وقوع الحوادث، حيث يتوجب على المواطنين الاتصال على الرقم الخاص بالإسعاف وهو رقم 123 ويجب أن يكون الاتصال سريعا وذلك للعمل على إنقاذ حياة المصابين.   

 

التعامل بواسطة المسعفين 

ولفت الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف، إلى حتمية عدم التعامل مع المصابين في حوادث السير أو حوادث انقلاب السيارات وكذا الحروق وانهيار المنازل، إلا بواسطة المسعفين لأنهم مدربين على التعامل مع حالات الإصابات بالحوادث. 

تحذير هام 

وناشد المواطنين بعدم محاولة حمل المصابين من أماكنهم أو محاولة تحريكهم لأن ذلك يمكن أن يتسبب في سوء إصابتهم، وحدوث مضاعفات غير محمودة، كما يمكن أن ينتج عن ذلك التدخل الغير المدروس وفاة الحالات المصابة بخاصة أصحاب الإصابات الخطرة

وأوضح أنه فى حالة وقوع حادثة يجب على المواطنين تأمين المكان من عبور السيارات ثم الاتصال على الفور بأرقام الطوارئ المعروفة.      

 

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