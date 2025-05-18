الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

إخماد حريق نشب في محل كاوتش بروض الفرج

السيطرة على حريق,
السيطرة على حريق, فيتو

تمكنت  قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق نشب في محل كاوتش بمنطقة روض الفرج، دون وقوع إصابات. 

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وكانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة تلقت بلاغًا من الأهالي بنشوب الحريق، وانتقلت قوة أمنية وسيارات إسعاف إلى مكان الحادث، تم فرض كردون أمني حول الحريق، وحاصرت فرق الإطفاء النيران لمنع امتدادها إلى الأبنية المجاورة، وتم إخماد النيران.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة. 

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