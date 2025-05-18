تنفيذ 238 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الدقهلية (صور)

تواصل محافظة الدقهلية جهودها في تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تمكنت الحملات من استرداد أكثر من 18 فدانا في تنفيذ 238 قرار إزالة.

تنيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة



وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية، وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم لضرورة التواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وشدد على ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

تنفيذ 238قرار إزالة تعديات ومخالفات

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لإزالة المخالفات بلغت حتى اليوم، تنفيذ 238قرار إزالة تعديات ومخالفات بناء منذ بدء الموجة، منهم 170 قرار إزالة تعدي بالمباني، 66 تعدي بالزراعة، وبياناتهم، تنفيذ 38 قرار إزالة تعدي على أملاك الدولة ولاية الوحدات المحلية، 28 قرار تعد بالبناء بمساحة 5837 مترا مربعا، 10 حالات تعد بالزراعة على مساحة، 2 سهم ـ 4 قيراط ـ 5 أفدنة، 113 قرار إزالة تعد على الأراضي المملوكة لجهات الولاية (هيئة مشروعات التعمير والتنمية الزراعية والموارد المائية والري)، منهم 58 قرار إزالة تعد بالبناء على مساحة 8273 متر مربع، 55 قرار إزالة تعد بالزراعة على مساحة 1سهم ـ 2 قيراط - 10 أفدنة، 49 قرار إزالة متغيرات مكانية غير قانونية بمساحة، 3742 مترا مربعا، 1 قيراط، 36 قرار إزالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 16 سهما - 1 قيراط ـ 2 فدان.

الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل،

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى في الفترة من 10 /05/ 2025 وحتى 30/ 05/ 2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 07 /06/ 2025 وحتى 27/06/2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 05 /07 /2025 وحتى 2 5/ 07/2025.

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