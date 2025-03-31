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محافظات

محافظ الدقهلية ينعى السكرتير العام ويلغي برنامج احتفالات عيد الفطر

السكرتير العام لمحافظة
السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، فيتو

نعى اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية اللواء محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام للمحافظة، الذي وافته المنية صباح اليوم داخل مستشفى المنصورة الدولي، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر في المنصورة.

وقرر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلغاء برنامج احتفالات المحافظة بعيد الفطر المبارك، حدادًا على الفقيد الراحل السكرتير العام للمحافظة، مؤكدًا أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في التفاني والإخلاص في العمل وخدمة الوطن.

وكان المحافظ قد اصطحب السكرتير العام فور تعرضه للأزمة الصحية إلى مستشفى المنصورة الدولي، حيث أجريت له الفحوصات الطبية اللازمة، إلا أن قضاء الله نفذ، لينتقل إلى جوار ربه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وأعرب محافظ الدقهلية عن خالص تعازيه لأسرة الفقيد ومحبيه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل جهوده وإخلاصه في عمله شفيعًا له.

وأكد المحافظ أن الدقهلية فقدت اليوم قيادة إدارية وميدانية متميزة، قدمت الكثير من أجل خدمة المواطنين، وعملت بإخلاص وتفانٍ من أجل الصالح العام، مشيرًا إلى أن الفقيد سيظل اسمه حاضرًا في ذاكرة أبناء المحافظة، لما تركه من بصمات واضحة في تطوير العمل التنفيذي والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وكان أدي اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والقيادات التنفيذية صلاة عيد الفطر المبارك داخل مسجد النصر بالمنصورة

قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية إن العيد رسالة حب نتبادلها بيننا جميعًا، مشيرًا إلى أن هذه الملحمة التي نشهدها الليلة وهذا الاصطفاف بين جموع الشعب العظيم بنسيجه الواحد مسلمين ومسيحيين دليل قوة وتآخٍ، مؤكدًا أن مشهد تلقي التهاني الليلة يجسد الوحدة الوطنية بين جميع المصريين، ويؤكد أن مصر قادرة على تخطي أي تحديات.

 

وهنأ محافظ الدقهلية كافة الأجهزة التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة بعيد الفطر المبارك، متمنيا لهم قضاء عيد فطر مبارك، وداعيا المولى عز وجل أن يجعل أيامنا كلها أعيادًا وأن يعيده الله علينا جميعًا بالخير والبركات، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان ودوام الاستقرار، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما بعث محافظ الدقهلية بالتهنئة لشعب الدقهلية بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيًا أن يديم الله سبحانه وتعالى الأيام السعيدة وأن يمنحنا الإخلاص في العمل لأجل رفعة وطننا، وأن تستمر مسيرة البناء والعطاء لتحقيق مزيد من التقدم والرخاء لأجل أبناءنا وأهلنا في كل مكان.

 

جاء ذلك خلال استقبال اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مساء أمس، بديوان عام المحافظة، جموع المهنئين بعيد الفطر المبارك، من الأجهزة التنفيذية ووكلاء الوزارات، ورؤساء قطاعات الخدمات والمرافق، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الأزهر والأوقاف والكنيسة، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام المساعد.

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