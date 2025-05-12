إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الموجة 26 بالدقهلية (صور)

تشهد محافظة الدقهلية لليوم الثالث على التوالي تنفيذ الموجة الـ26 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

تنفيذ 24 حالة إزالة تعديات بالبناء بمساحة 3771 مترا مربعا

حيث تم تنفيذ 33 حالة منها 24 حالة إزالة تعديات بالبناء بمساحة بلغت 3771 مترا مربعا، 9 حالات إزالة تعديات بالبناء على مساحة 10 قراريط و5 أسهم على أرض زراعية، وشملت مراكز: طلخا، تمي الأمديد، المنصورة، أجا، جمصة، المطرية، السنبلاوين، منية النصر، ودكرنس.

الموجة الـ26 للإزالات بالدقهلية

وتابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، سير أعمال تنفيذ الموجة 26 لإزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة، وجهات الولاية، والتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري المديريات ورؤساء القطاعات والإدارات المعنية، بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية والتنسيق الدائم لضرورة التواجد الشرطي، والتصدي بكل قوة لحالات التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المراكز، وشدد على ضرورة عرض تقارير يومية بمعدلات التنفيذ.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة جميع المخالفات، وفي إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بالمتابعة اليومية للموجة 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء.

وأوضح اللواء "مرزوق" أن أعمال الإزالة تمثلت حتى اليوم الثالث للموجة في إزالة تعديات ومخالفات بناء، شملت: 33 حالة منها 24 حالة إزالة تعديات بالبناء بمساحة بلغت 3771 مترا مربعا، و9 حالات إزالة تعديات بالبناء على مساحة 10 قراريط و5 أسهم على أرض زراعية، وشملت مراكز: طلخا، تمي الأمديد، المنصورة، أجا، جمصه، المطرية، السنبلاوين، منية النصر، ودكرنس.

وأشار إلى أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة، تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات والجهات المعنية، في مختلف مراكز ومدن المحافظة، لمتابعة الموقف التنفيذي أولًا بأول، ورصد أي معوقات قد تواجه الأعمال، لسرعة التعامل معها وتحقيق المستهدف من الحملة في مرحلتها الحالية.

وأضاف محافظ الدقهلية أن الموجة الـ 26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، تستمر المرحلة الأولى في الفترة من 10/05/2025 وحتى 30/05/2025، والمرحلة الثانية في الفترة من 07/06/2025 وحتى 27/06/2025، والمرحلة الثالثة في الفترة من 05/07/2025 وحتى 25/07/2025.

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