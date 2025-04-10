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التنمية المحلية: إزالة 41 حالة متغيرات مكانية غير قانونية في مطروح

منال عوض وزيرة التنمية
منال عوض وزيرة التنمية المحلية، فيتو
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تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا اليوم الخميس حول نتائج لجنة المرور الميدانى المشكلة برئاسة الدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية بمحافظة مطروح وتنفيذ التوجيهات الصادرة بتحليل بيانات المنظومة، حيث تم تحديد المتغيرات المكانية الغير قانونية وذلك تحت إشراف ومتابعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

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وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن اللجنة قامت مع رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة والإدارات المعنية بالديوان العام بتنفيذ ٤١ حالة إزالة في مدن ومراكز الحمام ومطروح وسيوة والنجيلة والضبعة والسلوم وبراني والعلمين وذلك خلال ٤٨ ساعة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالمحافظة، مشيرة إلى أنه تم وضع لافتات تحذيرية على المبانى المخالفة، موضح عليها طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.

وأوضحت د.منال عوض أن اللجنة قامت كذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وتم ربط منظومة المتغيرات المكانية لأجهزة المدن الجديدة التابعة لمحافظة مطروح لسرعة الرد علي تقارير المتغيرات المكانية ولايتهم.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة في المرور الميدانى على المحافظات لمتابعة جهود التعامل مع المتغيرات المكانية والتصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي على الأراضى الزراعية والمراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين والإزالة في المهد للمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وجددت الدكتورة منال عوض التأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، وشددت على أهمية المتابعة والرقابة المستمرة من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي تعديات وسرعة الإزالة في المعد، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظات.

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التعامل مع المتغيرات المكانية البناء العشوائى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية

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