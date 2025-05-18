بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 21 مواطنا بعد فقدها الفترة الماضية.

وزارة الداخلية قـرار رقم 730 لسنة 2025

وتضمن قرار وزارة الداخلية رقم 730 لسنة 2025 وزير الداخلية التالي:

بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ تقـــــــــرر:

مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الواحد والعشرين شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم شريف علي حسن وآخرهم سالي حسني أحمد).

أسماء طالبي رد الجنسية المصرية

وجاءت القائمة كالتالي: شريف علي حسن، أحمد عبد الرحمن محمد، محمد خالد عبد الوهاب، كرم عطا عبد التواب، محمد السيد إسماعيل، محمود عبد الحي أبو إدريس الشرقية، شادي محمد محمود الشرقية، فوزي دسوقي محمد الشرقية، عمرو رضا الخضري، محمود عبد المنعم محمد الجيزة، محمد رشاد توفيق الإسكندرية، العربي السباعى أحمد الدقهلية، محمود توفيق محمود المنوفية، ممدوح علي محمد قنا، عاطف النوبي إبراهيم قنا، طارق محمد فؤاد الفاتح إبراهيم، الطفلة ريجولا بطرس عزمي ألمانيا، ياسمين عبد الحافظ السيد ألمانيا، علياء سراج الدين محمود الإسكندرية، شيماء إبراهيم عبد المنعم، سالي حسني أحمد القاهرة.

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