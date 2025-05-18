حالة الطرق اليوم: أحجام مرورية متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة صباح اليوم الأحد، 18 مايو 2025، حالة من السيولة المرورية الملحوظة في معظم المناطق، مع ظهور بعض الكثافات المتحركة في مناطق محددة.

الحالة العامة

أفادت التقارير المرورية بأن حركة السيارات انتظمت على الطرق الدائرية، ومحور 26 يوليو، وكوبري أكتوبر، بالإضافة إلى محاور صلاح سالم وشارع النصر، مع تواجد أمني مكثف من قبل الإدارة العامة للمرور لضمان انسيابية الحركة المرورية.

أبرز الكثافات المرورية

رُصدت بعض الكثافات المرورية في عدة مناطق، منها:

كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

منطقة عين شمس وسرايا القبة.

محور صفط اللبن في الاتجاه المؤدي إلى الجيزة والنيل السياحي.

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