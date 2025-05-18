وزير الرياضة يهنئ نور الشربيني ومصطفى عسل بعد تتويجهما ببطولة العالم للإسكواش

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التهاني إلى بطلي الإسكواش نور الشربيني ومصطفى عسل بعد تتويجهما بلقبي بطولة العالم للإسكواش، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يرسخ من الريادة المصرية العالمية في لعبة الإسكواش ويعكس حجم الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة المصرية.

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في واقعة تشجيع غير لائق بمباراة نادي المالية بكفر الزيات

من ناحية أخرى، كلّف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين، خلال مباراة أقيمت بـ نادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة، واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.