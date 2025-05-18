الأحد 18 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

وزير الرياضة يهنئ نور الشربيني ومصطفى عسل بعد تتويجهما ببطولة العالم للإسكواش

مصطفى عسل ونور الشربيني
مصطفى عسل ونور الشربيني

هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص التهاني إلى بطلي الإسكواش نور الشربيني ومصطفى عسل بعد تتويجهما بلقبي بطولة العالم للإسكواش، والتي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يرسخ من الريادة المصرية العالمية في لعبة الإسكواش ويعكس حجم الدعم والرعاية التي تحظى بها الرياضة المصرية.

 

وزير الرياضة يوجه بالتحقيق في واقعة تشجيع غير لائق بمباراة نادي المالية بكفر الزيات

من ناحية أخرى، كلّف الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مدير مديرية الشباب والرياضة بالغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي من تصرفات غير لائقة لأحد المشجعين، خلال مباراة أقيمت بـ نادي المالية بكفر الزيات، وذلك في إطار غير حضاري من التشجيع.

كما وجّه الوزير رئيس قطاع الرياضة بمخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم لمتابعة الواقعة، واتخاذ ما يلزم وفق اللوائح، تأكيدًا على أهمية الالتزام بالسلوك الرياضي والانضباط داخل الملاعب.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسكواش مصطفي عسل نور الشربيني أشرف صبحي الشباب والرياضة وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

أشرف صبحي يشهد افتتاح كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد

مصطفي عسل يتوج ببطولة مصر الدولية للإسكواش

الأكثر قراءة

موعد مباراة الأهلي الختامية في الدوري والقناة الناقلة

هل الزمالك سيحضر اجتماع رابطة الأندية؟ مصدر بالنادي يرد

ضوابط تخفيض ساعات العمل لذوي الإعاقة وفقا للقانون

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

حقيقة استشهاد شقيق يحيى السنوار في غارة إسرائيلية

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع البامية وانخفاض الليمون في سوق العبور

تصميم الأطفال وراثيًا يهدد التوازن الإنساني.. الخشت يطلق جرس إنذار من الكويت بشأن تحرير الجينوم البشري

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري وانخفاض البوري في سوق العبور

خدمات

المزيد

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

كيف تتأكد من سلامة الشيك الصادر لك؟

حالات يلتزم فيها حائزو الحيوانات بإخطار السلطة وفقا للقانون

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب والمانجو والتفاح في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

4 جزاءات تأديبية على شاغلي الوظائف القيادية في القانون (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، كيف يكون تكفين المُحرم للرجل والمرأة؟ الإفتاء توضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 18 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية