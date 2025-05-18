كليات الأزهر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.. تعليمات بتوفير المياه والمراوح داخل اللجان.. إدارة الجامعة تحذر من استخدام الهواتف وتحدد ضوابط الاعتذار الطبي

تستعد كليات جامعة الأزهر لعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى وذلك يوم الخميس 29 مايو القادم، حيث أصدرت الجامعة عددا من التعليمات للطلاب من أجل ضمان سير الامتحانات داخل اللجان.

تعليمات رئيس جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني

من جانبه شدد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للامتحانات؛ لضمان حُسن سيرها، والحرص على مصلحة الطلاب؛ بتجنيبهم حرارة الشمس؛ بمراعاة الأوقات المناسبة قبل وبعد الخروج من اللجان حتى لا يحدث تكدس أمام الأبواب يعرضهم للتزاحم أو للوقوف طويلًا في الشمس، مع ضرورة توفير المياه، والمراوح داخل اللجان.

وأكد– خلال رسالته للعمداء- ضرورة متابعة وجود الإشراف الطبي داخل اللجان على مدار فترات الامتحان الصباحية والمسائية، وتوفير الأدوية، وأخذ جميع الاستعدادات اللازمة، وكذا وجود أساتذة المادة؛ للرد على استفسارات الطلاب حول الأسئلة.

وأهاب بالطلاب الالتزام بضوابط الامتحانات، وعدم اصطحاب الهواتف المحمولة، أو أي كتب، أو أوراق تتعلق بالمادة التي يمتحنونها.

تعليمات امتحانات جامعة الأزهر

كما أصدرت الجامعة تعليمات بمنع دخول الكلية أثناء الامتحانات بأية حقائب سفر، حيث إن الكلية غير مسئولة عن أى متعلقات شخصية يفقدها الطالب، ومنع التدخين داخل قاعات اللجان أو فى حرم الكلية.

ومنعت الجامعة اصطحاب التليفون المحمول أثناء الامتحان، والطالب غير الملتزم بذلك سيتعرض للمساءلة القانونية، وشددت على أن الطالب الذي يضبط متلبسا بالغش أو الشروع فيه بأي وسيلة من الوسائل سيحول إلى مجلس تأديب ويحرم من استكمال بقية الامتحانات.

كما لا يسمح لأي طالب بتأدية الامتحان بدون تحقيق الشخصية (كارنيه الكلية - بطاقة الرقم القومي)، مع الالتزام بالهدوء عند دخول اللجنة وعند الخروج وأثناء الامتحان داخل اللجان وعدم إثارة الفوضى، وفي حالة الإخلال بالنظام الواجب للامتحان سيطبق على الطالب العقوبات المنصوص عليها في اللائحة.

والالتزام بموعد الامتحانات حسب الجداول المعلنة، وأكدت أنه غير مسموح للطالب بالخروج من اللجنة الامتحانية إلا بعد مرور نصف الوقت، مع ضرورة محافظة الطالب على مظهره الخارجي وعدم ارتداء الملابس الممزقة وقص الشعر بطريقة (القزع) ولبس الانسيالات والسلاسل، و يتم حرمان الطالب من دخول الامتحان في حال ارتكاب أي من المخالفات السابقة.

ضوابط امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة الأزهر

ونبه رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، بضرورة الالتزام بالضوابط الامتحانية الآتية: التزام الطلاب بالحضور في الموعد المعلن من الكلية وفقًا لجداول الامتحانات التحريرية والشفهية والعملية ويحظر على الطلاب دخول اللجنة بعد موعد بدء الامتحان.

ويمنع الطالب من الدخول إلى لجنة الامتحان بعد بداية الوقت، ومغادرتها إلا بعد مرور نصف الوقت، وتُعقد امتحانات الطلاب ذوي الهمم بالدور الأرضي، مع مراعاة وجود مسافات كافية بين أماكن الجلوس وممرات متسعة على الجوانب تسمح بالمرور بينهما.

كما تُعقد لجان الطلاب كرِيمِي البصر بالكليات النظرية، ويُشترط في المرافقين لهم ألا يكونوا من الحاصلين على مؤهل أعلى من الشهادة الإعدادية العامة أو الثانوية الفنية (تجارية ــ صناعية ــ زراعية)، وبالنسبة للمواد الممتحنة إلكترونيًّا، يَحرص الطلاب على مراعاة خلو الورقة الامتحانية من الأخطاء والاختيارات المتكررة أو المتشابهة لضمان دقة النتائج.

وتَقتصر لجان المستشفيات على المستشفيات الجامعية، أو الحكومية لحالات الجراحة، أو الولادة أو الحوادث أو الإصابات المفاجئة أو الأمراض المزمنة وتكون بموافقة مسبقة من عميد الكلية ورئيس عام الامتحان بها بعد استيفاء الإجراءات الطبية.

والسماح للطلاب الذين لم يسددوا ما عليهم من مستحقات دراسية بأداء الامتحان، على أن يتم حجب إعلان نتائجهم لحين سداد ما عليهم من مستحقات، كما يحق للطالب التقدم بتظلم لشئون الطلاب بعد مرور 14 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة.

كما أوضحت الجامعة ضوابط الاعتذار عن دخول الامتحان بعذر مرضى لابد أن يكون مشفوعا بشهادة مرضية معتمدة بشرط أن يكون ذلك قبل بداية انعقاد الامتحان أو أثنائه، وفى حالة اعتذار الطلاب والطالبات فى أى من هذه الحالات يتعين أن تعاد تلك الامتحانات فى وقت انعقاد الامتحانات النظامية التالية مع الاحتفاظ بالتقدير.

كما يترك لكل كلية تحديد مواعيد اختباراتها للمقررات التي لها امتحانات عملية وفقًا لما يتناسب مع ظروفها ولوائحها، وبما يضمن عدم التكدس والتزاحم، على أن تعقد الامتحانات الشفهية للقرآن الكريم في المواعيد التي تحددها كل كلية وفقًا لمقوماتها، وبما يضمن عدم التكدس أو التزاحم.

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