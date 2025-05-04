تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الأزهر، انضمام 7 عمداء جدد وتعليمات مشددة بشأن الامتحانات

قدَّم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بذكرى عيد تحرير سيناء الغالية.

مجلس جامعة الأزهر يؤكد وقوفه صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن كل شبر في أرض سيناء

وأكد مجلس جامعة الأزهر وقوفه صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن كل شبر في أرض سيناء الغالية تلك الأرض المباركة والغالية على قلوبنا جميعًا.

كما قدَّم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة عيد العمال،تلك المناسبة الطيبة والذكري التي تدعونا جميعًا إلى العمل والإنتاج؛ دعمًا للاقتصاد المصري.

العمداء الجدد في مجلس جامعة الأزهر

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى العمداء الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد في النهوض والارتقاء بكلياتهم والسعي قدمًا نحو رفع راية جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وهم:

- الدكتور فهد صلاح الدين، عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان.

-الدكتور عادل عبده، عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

-الدكتور عصام رمضان، عميد كلية العلوم للبنات بأسيوط.

-الدكتور سليمان الرفاعي، عميد كلية الزراعة فرع السادات.

-الدكتور أحمد صوفي، عميد كلية العلوم للبنين القاهرة.

-الدكتورة ولاء العقاد، عميد كلية الإعلام للبنات بالقاهرة.

-الدكتور إبراهيم نصار، عميد كلية الهندسة للبنات بالقاهرة.

-الدكتور عادل رضوان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر

وطالب مجلس الجامعة عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بتهيئة المناخ الملائم للامتحانات، وأن تكون الأسئلة من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه، وإعلان الجداول في أماكن بارزة وعلى صفحات الكليات.

كما طالب مجلس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات في جميع الكليات بضرورة وأهمية الالتزام بضوابط الامتحانات

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