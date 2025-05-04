الأحد 04 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تفاصيل اجتماع مجلس جامعة الأزهر، انضمام 7 عمداء جدد وتعليمات مشددة بشأن الامتحانات

مجلس جامعة الأزهر
مجلس جامعة الأزهر
ads

قدَّم مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه اليوم الأحد برئاسة  الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى القوات المسلحة الباسلة خير أجناد الأرض، وإلى الشعب المصري العظيم؛ بذكرى عيد تحرير سيناء الغالية.

مجلس جامعة الأزهر يؤكد وقوفه صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن كل شبر في أرض سيناء

وأكد مجلس جامعة الأزهر وقوفه صفًّا واحدًا خلف القيادة السياسية في الدفاع عن كل شبر في أرض سيناء الغالية تلك الأرض المباركة والغالية على قلوبنا جميعًا.

كما قدَّم مجلس جامعة الأزهر التهنئة إلى الشعب المصري العظيم؛ بمناسبة عيد العمال،تلك المناسبة الطيبة والذكري التي تدعونا جميعًا إلى العمل والإنتاج؛ دعمًا للاقتصاد المصري.

العمداء الجدد في مجلس جامعة الأزهر 

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى العمداء الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد في النهوض والارتقاء بكلياتهم والسعي قدمًا نحو رفع راية جامعة الأزهر محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، وهم:
- الدكتور فهد صلاح الدين، عميد كلية البنات الأزهرية بأسوان.

-الدكتور عادل عبده، عميد كلية البنات الأزهرية بالوادي الجديد.

-الدكتور عصام رمضان، عميد كلية العلوم للبنات بأسيوط.

-الدكتور سليمان الرفاعي، عميد كلية الزراعة فرع السادات.

-الدكتور أحمد صوفي، عميد كلية العلوم للبنين القاهرة.

-الدكتورة ولاء العقاد، عميد كلية الإعلام للبنات بالقاهرة.

-الدكتور إبراهيم نصار، عميد كلية الهندسة للبنات بالقاهرة.

-الدكتور عادل رضوان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني بجامعة الأزهر 

وطالب مجلس الجامعة عمداء الكليات بالقاهرة والأقاليم وأعضاء هيئة التدريس والموظفين بتهيئة المناخ الملائم للامتحانات، وأن تكون الأسئلة من المقررات الدراسية، ومما تم شرحه، وإعلان الجداول في أماكن بارزة وعلى صفحات الكليات.

كما طالب مجلس الجامعة أبناءه الطلاب والطالبات في جميع الكليات بضرورة وأهمية الالتزام بضوابط الامتحانات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصرى الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني ضوابط الامتحانات مجلس جامعة الازهر جامعة الأزهر

مواد متعلقة

رئيس جامعة الأزهر: لدينا 30 ألف طالب وطالبة من 100 دولة

نائب رئيس جامعة الأزهر يتابع دورات التربية الوطنية لفرع البنات بمدينة نصر

بعد واقعة الباحثة المتوفاة، رئيس جامعة الأزهر يناقش رسالة دكتوراه بعد رحيل المشرف عليها

الثانية من نوعها، جامعة الأزهر فرع الزقازيق تناقش اليوم رسالة ماجستير لباحثة متوفاة
ads

الأكثر قراءة

مدبولي: لا تصالح بعد اليوم في مخالفات البناء.. وملف التعديات سيُغلق للأبد

رقم غير متوقع لإيرادات فيلم سامح حسين الجديد

مع بدء مناقشته بالبرلمان، نص تعديلات قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

داليا زيادة تثير الغضب بعد إهانتها لمصر من أجل إسرائيل، والنشطاء: «الموساد هيزودلك المرتب»

رئيس الوزراء يحذر المحافظين لهذا السبب

نقابة المحامين تعلن إضرابا عاما أمام محاكم استئناف الجمهورية، الخميس

نتنياهو يدعو إلى اجتماع أمني عاجل عقب استهداف مطار بن جوريون

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم الأحد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الأحد

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

موسم الحج 2025.. تعرف على آيات الحج في القرآن الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير قريبا

وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية

أيهما أفضل، تكرار الحج أم مساعدة الفقراء؟.. رد حاسم من الإفتاء

المزيد
الجريدة الرسمية