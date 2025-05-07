جامعة الأزهر تحصد 8 جوائز لأفضل رسائل الماجستير والدكتوراه في الدراسات التاريخية

فازت أقسام التاريخ في كليات جامعة الأزهر (بنين- بنات) بثماني جوائز من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية لعام 2024م كأفضل رسائل ماجستير ودكتوراه في فروع التاريخ المختلفة بالجامعات المصرية.

تميز وجدية الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر

ويتقدم الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة إلى الفائزين وتمثيلهم المشرف لجامعة الأزهر، مؤكدًا تميز وجدية الأبحاث العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، داعيًا الله لهم بالتوفيق والسداد.

وقد ضمت قائمة الفائزين الأسماء الآتية:

-د/ محمود محمد شوقي، مدرس التاريخ والحضارة في كلية اللغة العربية بالقاهرة، وفاز بجائزةذ الدكتور السيد الدقن، لأفضل رسالة دكتوراه في تاريخ العرب الحديث، وعنوانها: «البعثات الأزهرية (1933- 1981م)».

-د/ حنان عبد الشكور إسماعيل، مدرس التاريخ في كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، وفازت بجائزة الدكتور علي محمد الغمرواي، لأفضل رسالة دكتوراه في العصور الوسطى، وعنوانها: «دور الأديرة في إنجلترا وأثره على الحياة الدينية والثقافية والسياسية في الفترة من القرن الحادي عشر حتى القرن الثالث عشر الميلادي»، مناصفة مع الدكتور سعيد محمد طه بجامعة طنطا.

-أ/ أسماء أحمد عبد الجواد، مدرس مساعد في كلية الدراسات الإنسانية بتفهنا الأشراف، وفازت بجائزة الأستاذ الدكتور شفيق غربال، لأفضل رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، وعنوانها: «الكونغو زائير في الصحافة المصرية ١٩٤٥- ١٩٧٣م».

-د/ إيمان محمد عطية، مدرس التاريخ في كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، وفازت بجائزة الدكتور قاسم عبده قاسم، لأفضل رسالة دكتوراه في تاريخ الحروب الصليبية والتاريخ المملوكي بعنوان: «الشفاعات الدنيوية في مصر والشام في عصر المماليك الجراكسة» مناصفة مع الدكتورة خلود مصطفى بجامعة أسيوط.

-د/ إبراهيم دسوقي صوفي، مدرس التاريخ والحضارة في كلية اللغة العربية بالقاهرة، وفاز بجائزة الدكتور علي عبد العزيز سليمان لأفضل رسالة دكتوراه في التاريخ الاقتصادي، وعنوانها: «وزارة الاقتصاد المصرية وتطورها 1958 - 1973م»، مناصفة مع الدكتورة انتصار جابر بكلية كلية الدراسات الإفريقية العليا.

-أ/ آمال جمال عبد الرحمن، مدرس مساعد في كلية الدراسات الإنسانية بنات بالقاهرة، وفازت بجائزة الأستاذ الدكتور رأفت عبد الحميد، لأفضل رسالة ماجستير في التاريخ البيزنطي بعنوان: «الحياة الاجتماعية في العصر البيزنطي الأوسط من القرن السادس إلى الحادي عشر الميلادي»، مناصفة مع الدكتورة زينب عبد السلام بجامعة القاهرة.

-أ/ إسراء مجدي محمد إبراهيم، مدرس مساعد في كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، وفازت بجائزة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الرحيم مصطفى، لأفضل رسالة ماجستير في تاريخ مصر السياسى المعاصر بعنوان: «العسكريون فى الصحافة المصرية 1967-1970».

-أ/ ياسمين محمد أحمد، مدرس مساعد في كلية الدراسات الإنسانية بالقاهرة، وفازت بجائزة الأستاذ الدكتور شفيق غربال لأفضل رسالة ماجستير في التاريخ الحديث بعنوان: «علاقة الاحتلال البريطاني بطوائف المجتمع المصري 1882-1914».

يُذكر أن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تأسست سنة 1945م بمرسوم ملكي؛ بهدف النهوض بالدراسات التاريخية، ونشر الوعي التاريخي بين أبناء الوطن، من خلال إقامة الفعاليات والأنشطة العلمية المتنوعة في مجال الدراسات التاريخية.

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