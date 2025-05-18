10 استخدامات مذهلة للملح، في تنظيف البيت

استخدامات مذهلة للملح في تنظيف البيت، يُعد الملح من المكونات الأساسية في كل منزل، فهو لا يُستخدم فقط في الطهي وتحسين نكهة الطعام، بل يمتد استخدامه إلى مجالات عديدة تتعلق بالنظافة والصحة.



ويتميز الملح بخصائصه الطبيعية المطهّرة، والمذيبة للبقع، والمضادة للبكتيريا، مما يجعله عنصرًا فعالًا واقتصاديًا في تنظيف المنزل بطرق آمنة وصديقة للبيئة.



اكتشفي استخدامات الملح المذهلة في البيت

الملح لتنظيف البيت، فيتو



في هذا التقرير نستعرض أهم استخدامات الملح في تنظيف البيت، مع تقديم أمثلة عملية ونصائح للاستفادة القصوى من هذا العنصر البسيط والمتوفر، وفقًا لموقع Thespruce.



1. تنظيف الأواني والمقالي المحترقة

عند احتراق الطعام في المقلاة أو التصاقه بأسفل القدر، يمكن استخدام الملح للمساعدة في إزالة الطبقة المحترقة بسهولة.

يُنصح برش كمية مناسبة من الملح على الجزء المتسخ، ثم يُضاف القليل من الماء ويُترك المزيج لبضع ساعات أو حتى طوال الليل.

بعد ذلك، يُفرك السطح بإسفنجة خشنة ويُغسل بالماء الساخن. يعمل الملح كمادة كاشطة خفيفة تساعد على إزالة البقايا دون خدش السطح.



2. تعقيم ألواح التقطيع

ألواح التقطيع، خاصة الخشبية، تحتفظ بالروائح والبكتيريا نتيجة تقطيع اللحوم والخضروات. لتنظيفها وتعقيمها، يُرش عليها القليل من الملح الخشن، ثم يُفرك سطح اللوح بنصف ليمونة.

هذا المزيج يزيل الروائح الكريهة ويقضي على البكتيريا، كما يُعيد للوح نضارته ولمعانه.

3. تنظيف البقع من الأقمشة والسجاد

يُعد الملح مفيدًا في امتصاص البقع الرطبة قبل أن تتغلغل في الأقمشة أو السجاد. في حال سكب عصير أو نبيذ أو شاي على السجادة، يُنصح بسرعة رش كمية وفيرة من الملح على البقعة.

يعمل الملح على امتصاص السائل ومنع انتشاره.

بعد أن يجف، يُمكن كنسه بالمكنسة الكهربائية، ثم غسل المنطقة بماء فاتر وصابون خفيف. يمكن تكرار العملية حسب الحاجة.

4. فتح المصارف المسدودة

قد تتعرض المصارف في المطبخ أو الحمام للانسداد نتيجة تراكم الدهون أو بقايا الطعام. يمكن استخدام خليط من الملح وصودا الخبز والخل لتنظيف المصرف. توضع نصف كوب من الملح مع نصف كوب من بيكربونات الصوديوم في المصرف، ثم يُصبّ كوب من الخل الساخن فوقه. بعد 15 دقيقة، يُسكب ماء مغلي لغسل الأنبوب. هذه الطريقة تساهم في تفتيت الرواسب وإزالة الروائح الكريهة.

5. تلميع النحاس والفضة

الملح مكوّن فعال في تنظيف الأدوات المصنوعة من النحاس والفضة. يمكن إعداد عجينة من الملح والخل والدقيق، وتُفرك بها الأدوات، ثم تُغسل وتُجفف جيدًا. تعمل هذه العجينة على إزالة الأكسدة والبقع السوداء وإعادة اللمعان الطبيعي للمعادن.

الملح للتنظيف، فيتو

6. إزالة الروائح من الثلاجة

توضع علبة صغيرة مفتوحة من الملح الممزوج بقطرات من عصير الليمون داخل الثلاجة لامتصاص الروائح غير المرغوب فيها. يمكن أيضًا تنظيف الرفوف الداخلية للثلاجة بمحلول من الماء والملح لإزالة البقع وتعقيم السطح بلطف.

7. تنظيف الإسفنجات والمناشف

الإسفنجات المستخدمة في المطبخ غالبًا ما تحتفظ بالبكتيريا والروائح. لنقع الإسفنجة، يُضاف ملعقة كبيرة من الملح إلى كوب ماء ساخن وتُنقع فيه الإسفنجة لمدة ساعة، ثم تُشطف جيدًا وتُترك لتجف. هذه الطريقة تطيل عمر الإسفنجة وتحافظ على نظافتها.

8. إزالة البقع من الحوائط

في حال وجود بقع على الجدران، خاصة الناتجة عن أقلام التلوين أو البصمات الدهنية، يمكن استخدام خليط من الملح وزيت نباتي لتكوين عجينة تُفرك بها البقعة برفق، ثم تُمسح بقطعة قماش مبللة. يفضل تجربة الخليط على جزء صغير غير ظاهر أولًا لتجنب تلف الطلاء.

9. تنظيف الأرضيات

إضافة كوب من الملح إلى دلو الماء المستخدم في مسح الأرضيات يساعد في تعقيم الأرض وتطهيرها من البكتيريا، خاصة إذا كان هناك أطفال أو حيوانات أليفة في المنزل. كما يُضفي اللمعان على الأرضيات دون الحاجة لاستخدام مواد كيماوية قوية.

10. طرد الحشرات

الملح ليس فقط منظفًا، بل أيضًا طارد طبيعي للنمل والرخويات. يُمكن رش خط من الملح عند مداخل النوافذ أو الأبواب لردع دخول الحشرات. كما يُستخدم لرش الزوايا التي يكثر فيها ظهور النمل لمنع انتشاره.

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