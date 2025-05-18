تحويل مجمع السويس الطبي إلى مستشفى رقمي يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن نجاح "مجمع السويس الطبي" في اجتياز معايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًّا من المنظمة الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، ليصبح بذلك أول مجمع طبي معتمد بمحافظة السويس، وأكبر مجمع طبي يحصل على هذا الاعتماد بشمال مصر، ضمن منشآت هيئة الرعاية الصحية.

تكلفة إنشاء وتجهيز المجمع تجاوزت 4 مليارات جنيه

وفي هذا الإطار، صرح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بأن "مجمع السويس الطبي" قدم منذ بدء تشغيله وحتى الآن أكثر من 600 ألف خدمة طبية وعلاجية للمواطنين وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية، مؤكدًا أن تكلفة إنشاء وتجهيز المجمع تجاوزت 4 مليارات جنيه، في استثمار ضخم يعكس حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل.

تحويل المجمع إلى مستشفى رقمي ذكي متكامل يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)

وأضاف السبكي أن الهيئة تستهدف تحويل المجمع إلى مستشفى رقمي ذكي متكامل يعتمد على تكنولوجيا الجيل الخامس (5G)، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي الشامل، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية في تقديم الخدمات الصحية.

وتابع: يعد المجمع الطبي نموذجًا متكاملًا للرعاية الصحية المتقدمة، حيث يضم 600 سرير، منها 109 أسرّة للعناية المركزة والقلبية والجراحية والحرجة وعناية الأطفال، بالإضافة إلى 16 غرفة عمليات، وجهازين لقسطرة القلب، و70 ماكينة غسيل كلوي، و54 حضّانة للأطفال المبتسرين، كما يشمل المجمع أكثر من 30 قسمًا طبيًا وتخصصيًا، من بينها جراحات القلب والصدر، المخ والأعصاب، الأوعية الدموية، الحروق، السكتة الدماغية، التجميل، العمود الفقري، والنساء والتوليد، وغيرها، فيما يضم المجمع أيضًا وحدات الأشعة والمعامل المتخصصة، مثل الرنين المغناطيسي، الأشعة المقطعية، البانوراما، الماموجرافي، إلى جانب بنك دم تجميعي وصيدليات مركزية، مما يعزز من قدرته على تلبية احتياجات المرضى وتقديم رعاية طبية متكاملة وشاملة.

وقدم الدكتور أحمد السبكي التهنئة لـ"كتيبة العمل بمجمع السويس الطبي"، وجميع من ساهم في هذا الإنجاز، واجتياز المجمع لمعايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مؤكدًا أن هذا النجاح يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق رؤية الهيئة في بناء نموذج صحي مصري متطور.

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