الأحد 18 مايو 2025
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حوادث

حبس عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال في مدينة نصر

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل بتهمة هتك عرض 3 أطفال داخل حمام مسجد في عزبة الهجانة بمدينة نصر 4 أيام، على ذمة التحقيق.

وقال أهالي الأطفال: إن أولادهم حكوا لهم ما فعله المتهم بهم، مشيرين إلى أنه كان يستدرج الضحايا إلى حمام المسجد لإبعادهم عن الناس، ومن ثم يلامس أجزاء حساسة من جسدهم، ويهتك عرضهم.

هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أولياء أمور 3 أطفال اتهموا عامل بالاعتداء الجنسي عليهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة مدينة نصر عزبة الهجانة قسم شرطة مدينة نصر ثالث النيابة العامة مديرية أمن القاهرة

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