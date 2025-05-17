السبت 17 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قرارات النيابة لكشف ملابسات هتك عرض 3 أطفال داخل حمام مسجد بمدينة نصر

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة حمام مسجد بعزبة الهجانة بعد اتهام عامل المسجد بهتك عرض 3 أطفال داخله.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الأطفال لمواجهتهم بالمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة. 


هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر 
 

تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أولياء أمور 3 أطفال اتهموا عامل بالاعتداء الجنسي عليهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مدينة نصر عزبة الهجانة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

التحريات تكشف تفاصيل هتك عرض 3 أطفال على يد عامل مسجد بمدينة نصر

مستأنف شبرا تقضي بالمؤبد لعامل هتك عرض نجلته

الأكثر قراءة

بشرى للموظفين، النواب يبدأ مناقشة قانون العلاوة والمنحة

بعد عودته إلى مخطط تهجير الفلسطينيين، توفيق عكاشة يكشف تهديدات مجلس إدارة العالم لترامب

بالأسماء، غياب 14 رئيسًا وملكًا عن القمة العربية الـ 34 في بغداد

هل تعيد الحكومة النظر في تعديل قانون الإيجار القديم؟

5 زعماء فقط من أصل 22 وصلوا بغداد لحضور القمة العربية

فص ملح وداب، هروب 10 مجرمين خطرين من السجن يصيب الأمريكان بالفزع

ارتفاع أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم السبت وهذا العيار يسجل 5190 جنيها

كرة اليد، تفاصيل مثيرة في مشاركة الزمالك بمونديال الأندية

خدمات

المزيد

مصر على خط النار والتراب، بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم الجمعة 16/5/2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات كوبرا خلال شهر مايو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون، علي مبارك ابن الدقهلية الذي قاد ثورة التعليم في مصر

شروط الحج وأركانه وأدلته من الكتاب والسنة

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بارتكاب ذنب كبير

المزيد
الجريدة الرسمية