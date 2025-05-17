قرارات النيابة لكشف ملابسات هتك عرض 3 أطفال داخل حمام مسجد بمدينة نصر

انتقل فريق من نيابة مدينة نصر لمعاينة حمام مسجد بعزبة الهجانة بعد اتهام عامل المسجد بهتك عرض 3 أطفال داخله.

وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الأطفال لمواجهتهم بالمتهم، وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابسات الواقعة.



هتك عرض 3 أطفال بمدينة نصر



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث، بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أولياء أمور 3 أطفال اتهموا عامل بالاعتداء الجنسي عليهم، داخل مسجد بعزبة الهجانة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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