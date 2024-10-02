الصحة: مصر تنفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا و4 مليارات على الألبان الصناعية

أكدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن ملف سوء التغذية من أهم الملفات التي تضعها الدولة المصرية ووزارة الصحة علي رأس أولوياتها، نظرا لأنه يمثل حجر الزاوية في تحسين صحة الأجيال القادمة.

سوء التغذية

وأضافت الألفي خلال ورشة عمل بالتعاون بين اليونسيف ووزارة الصحة والسكان، أنه باستعراض الأرقام الناتجة عن سوء التغذية تظهر أهمية الاهتمام بهذا الملف.

أكدت نائب وزير الصحة أنه وفقا للأرقام الرسمية فإن مصر تنفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا، و4 مليارات جنيه على الألبان، و25 مليارا على مرض السكر، و25 مليارا على مرض التوحد، و87 مليار جنيه على الحضانات.

الولادة القيصرية غير المبررة

وشددت وزارة الصحة والسكان من ملف الولادة القيصرية غير المبررة لما تشكله من مشاكل كبيرة علي صحة الأطفال والأجيال القادمة بداية من الصحة العامة للطفل وصولا بالأمراض الناتجة عن هذا النوع من الولادة.

أكدت أن الولادة القيصرية قرار طبي وليس قرارا شخصيا للسيدات.

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