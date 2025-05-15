مصرع 21 شخصا في حادث مروري مروع بالمسكيك

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم جراء حادث مروري في ولاية بويبلا بوسط المكسيك، يوم الأربعاء.



وذكر وزير الداخلية في الولاية صامويل أجيلار بالا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الحادث وقع على الطريق بين مدينتي كواكنوبالان وأواخاكا، حيث اصطدمت 3 عربات.

وأشار إلى أن 18 شخصًا لقوا مصرعهم في الحال وتوفي 3 آخرون متأثرين بجروحهم في المستشفى، مضيفا أن هناك أيضًا عددًا من المصابين يتلقون العلاج الطبي.

وتعمل في مكان الحادث قوات الدفاع المدني من ولايتي بويبلا وأواخاكا وأفراد الحرس الوطني وطواقم الإسعاف وغيرها من هيئات الطوارئ.

ولم يتم إعلان سبب الحادث على الفور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.