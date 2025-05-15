الخميس 15 مايو 2025
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خارج الحدود

مصرع 21 شخصا في حادث مروري مروع بالمسكيك

حادث مروع في المكسيك،
حادث مروع في المكسيك، فيتو

لقي ما لا يقل عن 21 شخصًا مصرعهم جراء حادث مروري في ولاية بويبلا بوسط المكسيك، يوم الأربعاء.


وذكر وزير الداخلية في الولاية صامويل أجيلار بالا عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الحادث وقع على الطريق بين مدينتي كواكنوبالان وأواخاكا، حيث اصطدمت 3 عربات.

وأشار إلى أن 18 شخصًا لقوا مصرعهم في الحال وتوفي 3 آخرون متأثرين بجروحهم في المستشفى، مضيفا أن هناك أيضًا عددًا من المصابين يتلقون العلاج الطبي.

وتعمل في مكان الحادث قوات الدفاع المدني من ولايتي بويبلا وأواخاكا وأفراد الحرس الوطني وطواقم الإسعاف وغيرها من هيئات الطوارئ.

ولم يتم إعلان  سبب الحادث على الفور.

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حادث مروري ولاية بويبلا بوسط المكسيك وزير الداخلية في الولاية صامويل أجيلار بالا مدينتي كواكنوبالان وأواخاكا

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