تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا في أمم أفريقيا للشباب

يواجه منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، اليوم الأحد، نظيره منتخب نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة أمم أفريقيا للشباب، التي تستضيفها مصر حاليا، والمؤهلة لكأس العالم في تشيلي خلال سبتمبر المقبل.

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا

منتخب مصر يدخل مباراة الليلة في ظل الكثير من الغيابات بسبب موجة الإصابات التي ضربت الفريق في المواجهات الإقصائية أمام غانا والمغرب، حيث يفتقد الفراعنة ثمانية عناصر من التشكيل الأساسية للفريق.

أسامة نبيه، فيتو

واستقر أسامة نبيه، المدير الفني لمنتخب الشباب المصري، على التشكيلة الأساسية التي ينوي الدفع بها أمام نيجيريا في مباراة الليلة، حيث من المتوقع أن يدخل الفراعنة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر.

خط الدفاع: محمد جمال وعبدالله بوستنجي ومحمود لبيب ومهاب سامي.

خط الوسط: أحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وأحمد أشرف وعمر حسن.

خط الهجوم: عمرو خالد بيبو - مهند محمد.

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للشباب أمام نيجيريا اليوم الأحد، على استاد الدفاع الجوي، وتنطلق صافرتها في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة.

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