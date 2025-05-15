محافظ الدقهلية يسلم التأشيرات والتذاكر لـ558 شخصا من حجاج الجمعيات الأهلية (صور)

كلف محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة هالة عبد الرازق، بضرورة المتابعة المستمرة لتذليل أي عقبات وتلبية احتياجات الحجاج أبناء الدقهلية بالأراضي المقدسة حتى عودتهم إلى ديارهم.

وقال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية لحجاج الجمعيات الأهلية: أوصيكم بالدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان وللقيادة السياسية بالتوفيق والسداد من أجل رفعة هذا الوطن.

تسليم تأشيرات وتذاكر الحج لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين

جاء ذلك خلال تسليم محافظ الدقهلية، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والدكتورة هالة عبد الرازق وكيل وزارة التضامن، ومشرفي البعثة، بتسليم عدد من تأشيرات وتذاكر الحج لعدد من حجاج الجمعيات الأهلية الفائزين ببعثة الحج التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي، حرصا منه على مشاركة حجاج بيت الله الحرام فرحتهم بحج بيت الله الحرام.

558 حاجا بالدقهلية و13 مشرفا على بعثة الحج

وأوضح محافظ الدقهلية أن هناك 558 حاجا بالدقهلية و13 مشرفا على بعثة الحج وقدم لهم التهنئة جميعا بفوزهم بحج بيت الله الحرام متمنيا لهم حج مقبول وعودا حميدا إلى أرض الوطن، وقال: ننتظر هذه المناسبة كل عام من أجل أن نلتقي بحجاج بيت الله الحرام ونقدم لهم خالص التهاني والتبريكات لزيارة البيت الحرام، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل منهم وأن يعودوا إلى أرض الوطن مقبولين مغفورين.

توفير الباصات المجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات

ووجه " المحافظ " بتوفير الباصات المجهزة على أعلى مستوى لنقل حجاج الجمعيات الأهلية من منازلهم إلى مطار القاهرة حتى عودتهم إلى منازلهم مرة أخرى تيسيرا وتسهيلا عليهم ورفع المعاناة عنهم، وأوصى المحافظ الحجاج بالدعاء لمصر بالخير والأمن والأمان وللقيادة السياسية بالتوفيق والسداد، وأن يحمي الله وطننا من كيد الكائدين وأن يجعلها أمنا أمانا.

تذليل أي عقبات وتلبية احتياجات الحجاج أبناء الدقهلية بالأراضي المقدسة

كما أكد على أعضاء ومشرفي البعثة التواصل المستمر مع جميع الحجاج ومتابعة الحالة الصحية لهم وتوفير كافة احتياجاتهم أثناء أداء المناسك، والتواصل المستمر مع مسئولي ومشرفي مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية للاطمئنان على أوضاع الحجاج، متمنيا لهم العودة بسلام إلى أرض الوطن.

وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم لحجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع احتياجاتهم وتذليل العقبات أثناء توجههم إلى بيت الله الحرام حتى عودتهم إلى أرض الوطن بسلام، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بشأن متابعة تقديم كل سبل الدعم والتيسير للحجاج المصريين هذا العام

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