السياحة تبدأ سفر حجاج بيت الله الحرام.. زيادات كبيرة بأسعار تذاكر الطيران.. تعليمات سعودية مشددة لدخول رحلات الحج البري.. وتشكيل لجان لمتابعة إجراءات التفويج

بدأت وزارة السياحة والآثار تفويج رحلات الحج لقرعة الحج السياحي للموسم الجاري، لتفويج ما يقرب من 36 ألف حاج مخصصين لقرعة الحج السياحي للموسم الجاري، منهم 31 ألف تأشيرة مخصصين للحج النظامي و4672 تأشيرة مخصصين للهيئات.

تأشيرات قرعة الحج السياحي

وقررت وزارة السياحة والآثار تخصيص 6 آلاف و500 تأشيرة للمستوى 5 نجوم، و17 ألف تأشيرة للحج الاقتصادي و7 آلاف و500 تأشيرة للحج البري، وتقوم بتنظيم تلك الرحلات 1236 شركة، من بينهم 230 لمستوى الخمس نجوم، و788 للمستوى الاقتصادى، و218 للحج البرى.

أسعار تذاكر طيران موسم الحج

وقالت مصادر بغرفة شركات السياحة، إن أسعار تذاكر طيران موسم الحج للعام الجاري تتراوح من 40 إلى 90 ألف جنيه، حيث يرجع الاختلاف في الأسعار وفقا لاختلاف مواعيد السفر والعودة والمدة الزمنية التي سيقضيها حجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث ترتفع الأسعار كلما كانت المدة الزمنية بين مواعيد السفر والعودة قصيرة.

أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري

من جانبها، أعلنت غرفة شركات السياحة عن أسعار تذاكر سفر حجاج قرعة الحج السياحي للمستوى البري وتصل إلى 19.5 ألف جنيه، حيث سيتم نقل 7 آلاف و500 حاج إلى الأراضي المقدسة من خلال 218 شركة سياحية عبر 185 حافلة سياحية عبر ميناء نوبيع، على أن تنطلق أولى رحلات الحج السياحي للمستوى البري في الـ21 ذو القعدة الجاري.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار، انطلاق أولى رحلات الحج السياحي البري لموسم الحج لعام 1446 هـ، والمتوجهة من مصر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، والتي ضمت 3 أتوبيسات سياحية تقل 125 حاجًا.

انطلاق أولى رحلات الحج السياحي للمستوى البري

واستقبلت لجان وزارة السياحة والآثار من الإدارة المركزية لشركات السياحة المتواجدة حاليًا بكل من ميناء نويبع في مصر وميناء العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حجاج هذه الرحلات فور وصولهم وقدمت لهم التسهيلات اللازمة، وسط استعدادات مكثفة بما يضمن سهولة وسلامة سفر الحجاج.

ووصلت أولى رحلات الحج السياحي للمستوى البري اليوم السبت إلى منفذ حالة عمار البري على الحدود الأردنية السعودية وصولًا إلى المملكة العربية السعودية، وستتوالى رحلات الحج السياحي البري انطلاقها حتى يصل جميع الحجاج البالغ عددهم 7500 حاج ضمن برامج الحج البري، وسيكون انطلاق آخر رحلة حج سياحي بري من ميناء نوبيع المصري يوم 28 مايو الجاري.

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حرص الوزارة على تواجد لجانها بكافة نقاط مسار رحلة حجاج الحج السياحي البري عبر الموانئ البحرية والبرية وأن يكونوا متواجدين قبل وصول أول حاج سياحة مصري إليهم، وذلك لاستقبال الحجاج وتقديم إليهم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة، والتأكد من تلقيهم كافة الخدمات من قبل شركات السياحة وفقًا للضوابط الموضوعة من الوزارة وبما يضمن تقديم خدمات متميزة طوال فترة الحج.

انتشار لجان وزارة السياحة والآثار بمنافذ سفر حجاج بيت الله الحرام

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان الوزارة تقوم بمتابعة الرحلات بشكل مستمر والتدخل الفوري لحل أي مشكلات وتذليل أي عقبات قد تواجه الحجاج بالتنسيق مع السلطات المعنية بالمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية لضمان وصولهم إلى الأراضي السعودية بسلام، وكذلك حتى عودتهم إلى وطنهم بعد انتهاء المناسك بسلامة الله، بالإضافة إلى أنها تقوم برفع تقارير دورية عن أحوال الحجاج على مدار الساعة بما يعمل على التأكد من ضمان راحتهم وسلامتهم.

وأضافت أنه تم توفير 180 أتوبيسًا سياحيًا معظمها موديل العام 2025 لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى مقار إقامتهم في الأراضي السعودية، وقامت لجان الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بإجراء الفحص السياحي والفني الدقيق لهذه الأتوبيسات على مدار جميع أيام الأسبوع من قبل المختصين بالإدارة العامة للنقل السياحي للانتهاء من هذا الفحص والتأكد من الصلاحية الفنية للأتوبيسات وسلامتها قبل مغادرتها.

ضوابط الحج السياحي للمستوى البري

ويُشترط بناء على الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446 هــ، أن تكون الأتوبيسات الناقلة لحجاج البري ذات مواصفات حديثة، على ألا يقل موديل الأتوبيسات عن عام 2018، وأن يكون مزود بجهاز الــ GPS ومحدد السرعة لضمان حداثة الموديل لتقديم خدمة أفضل للحجاج، وتعزيزًا لراحة وسلامة الحجاج، وعلى ألا تزيد حمولة الأتوبيس عن 40 راكبا.

تعليمات وزارة الحج والعمرة السعودية لدخول سائقي حافلات الحج البري

وتلقت وزارة السياحة والآثار تعليمات جديدة من وزارة الحج والعمرة السعودي بشأن سائقي حافلات الحج السياحي البري لموسم حج 1446هـ، وذلك تزامنا مع بدء الجسر البري لسفر حجاج بيت الله الحرام.

وتشمل تلك التعليمات التالي:

التأكيد على سائقي حافلات البر بعدم ارتداء ملابس الإحرام نهائيا.

عدم التعامل قطعيا مع مخالفي الحج والالتزام بمرافقة الحجاج النظاميين التابعين للشركة التابع لها السائق، ومن يخالف ذلك لم يتم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية اللازمة ضده من قبل السلطات السعودية، وكذلك شركة السياحة التابعة لها السائق نظير عدم تحمل مسئولياتها القانونية تجاه سائقيها.

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