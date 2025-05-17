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حوادث

السجن المشدد 10 سنوات لطالب لاتجاره في الهيروين والحشيش بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،فيتو
جنايات شبرا الخيمة،فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، بالسجن المشدد 10 سنوات لطالب لاتجاره في الهيروين والحشيش بدائرة قسم ثاني العبور محافظة القليوبية.

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السجن المشدد 10 سنوات لطالب لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

أحالت النيابة العامة بالقليوبية المتهم:- "أحمد.ع.س" السن: ٢٨ سنة - طالب مقيم العبور - القليوبية، في القضية رقم ٥٣٨٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان العبور المقيدة برقم ٤٣٤١ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٢٠٢٤/١١/١٦ بدائرة قسم ثان العبور محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

واستطرد أمر الإحالة إن المتهم أحرز جوهرًا مخدرا (حشيش) وكان ذلك بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

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