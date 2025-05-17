نقابة المهندسين بالإسكندرية تُسلم التأشيرات للفائزين بقرعة الحج السياحي

سلمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى وكيل نقابة المهندسين المصرية ورئيس نقابة الإسكندرية، وبحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة، والمهندس وليد ماضي أمين الصندوق، من خلال لجنة الرحلات برئاسة المهندس محمد قبيصي، بتسليم تأشيرات الحج المهندسين الفائزين في قرعة الحج السياحي لعام 1446هـ، كما نُظّمت ندوة تثقيفية لشرح مناسك الحج وتسليم الهدايا، في أجواء مفعمة بالبهجة والروحانية.

وشملت الندوة شرحًا تفصيليًا لمستويات الحج المختلفة (البري – الاقتصادي موسم كامل – الاقتصادي تحسين – خمس نجوم)، وذلك بعد فوز 225 حاجًا من المهندسين وذويهم في القرعة، في مختلف المستويات.

وخلال الفعالية هنأ الدكتور محمد هشام سعودي الحجاج نيابةً عن مجلس نقابة الإسكندرية وأعضاء الجمعية العمومية، متمنيًا لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا، مؤكدًا أن النقابة سخّرت كافة إمكانياتها لتوفير الدعم الكامل للحجاج وتذليل أية عقبات لضمان أداء المناسك في راحة وأمان.

كما أشاد "سعودي" بالدور البارز الذي قامت به لجنة الرحلات في التنظيم والمتابعة مثمنًا جهود رئيس اللجنة المهندس محمد قبيصي في التغلب على التحديات وتنسيق الأمور بسلاسة واحترافية.

من جانبه عبّر الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة عن فخره بالعدد الكبير من الفائزين من خلال النقابة، والذي بلغ 225 حاجًا ما يعكس ثقة جموع المهندسين في نقابتهم وحرصهم على المشاركة من خلالها، ووجّه التهنئة للفائزين متمنيًا لهم حجًا مقبولًا وسائلًا إياهم الدعاء.

كما أعرب المهندس وليد ماضي أمين الصندوق عن سعادته بلقاء الحجاج، مؤكدًا أن النقابة تفخر بدورها كوسيط في تحقيق هذه الرحلة المباركة، وأن خدمة المهندسين وذويهم في مثل هذه المناسبات تمثل جوهر رسالة النقابة.

بدوره، أوضح المهندس محمد قبيصي رئيس لجنة الرحلات، أن اللجنة أولت ملف الحج اهتمامًا بالغًا وبدأ العمل على تنظيم الرحلة منذ إعلان نتائج القرعة قبل نحو ستة أشهر، بالتعاون مع الشركات السياحية وتحت إشراف وزارة السياحة، وبيّن أن الرحلة واجهت عدة تحديات نظرًا لطبيعتها الخاصة وتعدد الجهات المعنية، إلا أن الجهود تكللت بالنجاح، حيث بلغ عدد الحجاج في المستويات المختلفة:

38 حاجًا في المستوى البري، 79 حاجًا في المستوى الاقتصادي (موسم كامل)

55 حاجًا في المستوى الاقتصادي (تحسين)

53 حاجًا في المستوى خمس نجوم.



وأكد "قبيصي" أن النقابة تلتزم بتنفيذ البرامج بدقة وفق ما تم الإعلان عنه، بما يليق بالسادة المهندسين، مشددًا على استمرار النقابة في أداء دورها بخدمة أعضائها وتحقيق تطلعات الجمعية العمومية.

وفي ختام الفعاليات تم تسليم التأشيرات رسميًا، واختتمت الندوات بشرح شامل لبرامج الحج ومناسكه، لضمان جاهزية الحجاج على المستويين العملي والروحي.

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