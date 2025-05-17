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رياضة

ظهور مميز للاعب الفراعنة، أبرز الأرقام في ربع ونصف نهائي أمم إفريقيا للشباب

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عاما ، تختتم غدًا الأحد منافسات بطولة كأس إفريقيا تحت 20 عامًا، حيث يواجه منتخب مصر نظيره النيجيري في استاد الدفاع الجوي في مباراة تحديد المركز الثالث في السادسة مساء.

 

 ويستضيف استاد القاهرة المباراة النهائية بين المغرب وجنوب إفريقيا في التاسعة مساء الغد.

 

وفيما يلي أبرز أرقام منافسات ربع ونصف النهائي:

- 6 مباريات أقيمت في مرحلة خروج المغلوب حتى الآن انتهت 4 منها في الأشواط الأصلية أو الإضافية مقابل مباراتين تم حسمهما بركلات الترجيح الأولى بين نيجيريا والسنغال والثانية بين مصر وغانا في ربع النهائي.

 

وظهرت الندية وتقارب المستوى كانا الظاهرة الأبرز خلال الدورين حيث لم يحقق أي منتخب الفوز بأكثر من هدفًا واحدًا فقط وكانت نتيجة (1 – 0) القاسم المشترك في كل نتائج المباريات التي انتهت بتفوق أحد طرفيها في ربع ونصف النهائي.

وأحرزت المنتخبات 6 أهداف فقط استقبلتها الشباك في الأدوار الإقصائية بمعدل هدف واحد في كل مباراة مقابل 47 هدفا خلال 22 مباراة في مرحلة المجموعات بمتوسط 2.13 هدف في كل مباراة.

وكان للبدلاء دور حاسم في ترجيح كفة منتخباتهم في هذين الدورين، إذ سجل ثابانج مهلانجو هدف تأهل منتخب جنوب أفريقيا أمام الكونغو الديمقراطية في الوقت بدل الضائع بالشوط الإضافي الأول بعد أن دفع به المدرب ريموند مداكا بدلًا من زميله جودي لي أشين في الدقيقة 77، وفي هذه الدقيقة بالتحديد منح يونس العبدلاوي مهاجم المنتخب المغربي بلاده بطاقة العبور للنهائي عندما سجل هدف الفوز في شباك منتخب مصر بعد 12 دقيقة من نزوله كبديل لزميله سعد الحداد.

ويعد مؤمن شريف مهاجم منتخب مصر، الوحيد الذي تمكن من تسجيل هدفين في الأدوار الإقصائية بعدما أحرز ثنائية في مرمى المنتخب الغاني في الدقيقتين 19 و27 من عمر اللقاء الذي جمع الطرفين في ربع النهائي.

تأهل الثنائي العربي مصر والمغرب لكأس العالم ظاهرة عادت للبطولة بعد غياب 20 عامًا كاملة.

تأهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية تحقق بعد غياب استمر 28 عامًا منذ أن حقق هذا الإنجاز على أرضه في نسخة 1997 وكان الطرف الثاني في هذا النهائي هو منتخب جنوب أفريقيا الذي تأهل أيضًا لنهائي هذه النسخة.

إخفاق منتخبات غرب إفريقيا في بلوغ المباراة النهائية خلال هذه النسخة يحدث لأول مرة  منذ 28 سنة، فخلال 13 نسخة متتالية كان عمالقة هذه المنطقة حاضرين بممثل واحد على الأقل في النهائي منذ تأهل المغرب (أوناف) وجنوب أفريقيا (كوسافا) لنهائي نسخة 1997.

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