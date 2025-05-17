موعد مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي كأس الأمم للشباب والقناة الناقلة

أمم أفريقيا للشباب ، حقق منتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، فوزا على حساب نظيره المصري بهدف دون مقابل، في مباراة نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب، الخميس الماضي، ليضرب موعدا مع منتخب جنوب أفريقيا في المباراة النهائية للبطولة.

منتخب جنوب أفريقيا، فيتو

موعد مباراة نهائي أمم افريقيا للشباب

وتقام مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في نهائي أمم أفريقيا للشباب، غدا الأحد، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، وتنطلق أحداثها في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية، وتنقلها شبكة قنوات بي إن سبورت

جنوب أفريقيا تتخطى نيجيريا

وتأهل منتخب جنوب إفريقيا للشباب لنهائي أمم أفريقيا للشباب بعد الفوز على نظيره نيجيريا بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في نصف نهائي أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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