الأهلي يواصل صدارته ترتيب الدوري وبيراميدز وصيفا

ترتيب الدوري المصري، حافظ النادي الأهلي على صدارة قمة جدول ترتيب الدوري المصري، بعد مباريات اليوم في الجولة السابعة للتصفية النهائية لمجموعة التتويج.

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 53 نقطة بعد فوز الأهلي أمام البنك الأهلي 2-1 وبيراميدز على بتروجت 2-0.

ترتيب مجموعة تحديد البطل بعد فوز الأهلي وبيراميدز



1- الأهلي 55 نقطة

2- بيراميدز 53 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة

وكانت لجنة التظلمات في اتحاد الكرة، قررت الاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام نادي الزمالك، في أزمة مباراة القمة الماضية، وعدم خصم 3 نقاط من الأحمر في نهاية الموسم.

نتائج مباريات الجولة السابعة لمجموعة التتويج



بتروجيت 0-2 بيراميدز

الأهلي 2-1 البنك الأهلي

المصري 0-4 سيراميكا

فاركو ضد حرس الحدود - 8 مساءً - الأحد 18 مايو

الزمالك - راحة

نظام الدوري المصري

ويقام الموسم الحالي للدوري المصري بنظام استثنائي يشمل إقامة الدور الثاني بنظام المجموعتين مجموعة التتويج ومجموعة تفادي الهبوط.

وتلعب أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية.



والفرق المشاركة في دورة التتويج هي: بيراميدز والأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي والبنك الأهلي وسيراميكا وفاركو وبتروجيت وحرس الحدود.



وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط، وتنص قواعد الدوري المصري على هبوط فريقين في الموسم الحالي.

وتتكون مجموعة تجنب الهبوط، من زد إف سي وطلائع الجيش وسموحة والاتحاد السكندري والجونة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت.

وتشارك الأندية في الدور الثاني بنفس رصيد النقاط الذي جمعته في الدور الأول دون إضافة أي نقاط اعتبارية.

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