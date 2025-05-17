الدوري المصري، إسلام عيسى رجل مباراة المصري وسيراميكا

الدوري المصري، توج اللاعب إسلام عيسى جناح سيراميكا كليوباترا، بجائزة رجل مباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد السويس الجديد الليلة، ضمن مواجهات الجولة السابعة من المرحلة الثانية بمجموعة التتويج في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت المباراة تألق لافت للاعب إسلام عيسى، ونجح في إحراز هدفي التقدم لفريقه في الدقيقتين 8 و40، في اللقاء الذي حسمه سيراميكا برباعية نظيفة.

سيراميكا يضرب المصري برباعية نظيفة

سجل رباعية سيراميكا كليوباترا اللاعب إسلام عيسى “هدفين” في الدقيقتين 8 و40، ومحمد رضا في الدقيقة 76 وأسمن موكا في الدقيقة 83 .

هدف سيراميكا الأول جاء من تسديدة من خارج منقطة الجزاء من محمد رضا من الجهة اليمنى، تصدى لها محمود جاد ببراعة، ولكن وصلت الى فاخري لاكاي مع تشتت تام في دفاعات المصري، مررها الى إسلام عيسى الذي سددها بسهولة في الشباك الخالية.

أما الهدف الثاني، فجاء من ركلة ركنية لصالح المصري من الجهة اليسرى، نفذها ميدو جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن شتتها الدفاع وتحولت إلى هجمة مرتدة عن طريق أحمد بلحاج الذي مررها بالكعب الى إسلام عيسى أمام منطقة الجزاء فسددها ببراعة لتسكن شباك المصري.

وجاء هدف سيراميكا الثالث عن طريق تمريرة أرضية من الجهة اليسرى من أيمن سعد موكا إلى محمد رضا الذي مر بها نحو منطقة الجزاء ثم سددها قوية سكنت أعلى المرمى.

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