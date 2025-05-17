سيراميكا يكتسح المصري برباعية نظيفة في الدوري الممتاز

الدوري الممتاز، اكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره المصري البورسعيدي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

سجل رباعية سيراميكا كليوباترا اللاعب إسلام عيسى “هدفين” في الدقيقتين 8 و40، ومحمد رضا في الدقيقة 76 وأسمن موكا في الدقيقة 83

هدف سيراميكا الأول جاء من تسديدة من خارج منقطة الجزاء من محمد رضا من الجهة اليمنى، تصدى لها محمود جاد ببراعة، ولكن وصلت الى فاخري لاكاي مع تشتت تام في دفاعات المصري، مررها الى إسلام عيسى الذي سددها بسهولة في الشباك الخالية.

أما الهدف الثاني، فجاء من ركلة ركنية لصالح المصري من الجهة اليسرى، نفذها ميدو جابر بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، ولكن شتتها الدفاع وتحولت إلى هجمة مرتدة عن طريق أحمد بلحاج الذي مررها بالكعب الى إسلام عيسى أمام منطقة الجزاء فسددها ببراعة لتسكن شباك المصري.

وجاء هدف سيراميكا الثالث عن طريق تمريرة أرضية من الجهة اليسرى من أيمن سعد موكا إلى محمد رضا الذي مر بها نحو منطقة الجزاء ثم سددها قوية سكنت أعلى المرمى.

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا

تشكيل المصري أمام سيراميكا

دخل فريق المصري البورسعيدي مباراته أمام سيراميكا في الدوري الممتاز بتشكيل يضم كلا من:

محمود جاد لحراسة المرمى

أحمد عيد، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي لخط الظهر.

محمد مخلوف، سامادو اتدجيكيو كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط.

ميدو جابر، حسين فيصل، عبد الرحيم دغموم كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد جون ايبوكا.

البدلاء:

عصام ثروت، كريم العراقي، محمد دبش، حسن علي، أحمد علي عامر، مصطفى أبو الخير، أحمد القرموطي، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

فريق سيراميكا كليوباترا، فيتو

تشكيل سيراميكا أمام المصري البورسعيدي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا

يسعى المصري الي تحقيق الفوز للعودة للمربع الذهبي بالدوري الممتاز مرة أخرى تحسبا لتعثر فريق البنك الأهلي في مواجهته صعبة أمام الأهلي.

أما فريق سيراميكا فيسعى إلى تعويض الهزيمة من الأهلي بالجولة الماضية.

المصري البورسعيدي، فيتو



المصري وسيراميكا

بهذه النتيجة يحتل المصري الترتيب الخامس برصيد 36 نقطة فيما ارتفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 34 نقطة في المركز السادس.

تاريخ مواجهات المصري وسيراميكا كليوباترا

تواجه سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي 11 مواجهة قبل مباراتهما ألان بالدوري الممتاز.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في 4 لقاءات فيما حسم الفريق البورسعيدي الفوز في مواجهتين، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

وأحرز سيراميكا كليوباترا 20 هدفًا في مقابل 13 أهداف لصالح المصري.

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