سيراميكا يعلن رسميا ضم صفقة رابعة من بيراميدز

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا، الحصول على خدمات إسلام عيسى لاعب نادي بيراميدز لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

ونشرت صفحة سيراميكا كليوباترا صورة للاعب معلقة: “سريع، مهاري ومراوغ.. رحبوا معنا بلاعبنا الجديد إسلام عيسى المنضم إلى صفوف الفريق من بيراميدز”.

اسلام عيسي

سيراميكا يضم ثلاثي بيراميدز

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا رسميا ضم ثلاثي فريق بيراميدز عبد الله مجدي وفخري لاكاي ومحمود زلاكة تدعيما لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري قبل مواجهة الأهلي بالسوبر المحلي.

وحصل نادي سيراميكا علي خدمات زلاكة ولاكاي على سبيل الإعارة في صفقة تبادلية بانتقال صديق إيجولا لنادي بيراميدز.

في حين ضم عبد الله مجدي في صفقة منفصلة عن الصفقة التبادلية.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 27 عاما مع زد في 21 مباراة وتمكن من صناعة هدف ولم يسجل.

وبدأ عبد الله مجدي مسيرته الكروية في مصر المقاصة قبل أن ينتقل إلى بيراميدز في صيف 2021، وتتم إعارته إلى زد في صيف 2023 قبل أن يعود مرة أخرى إلى بطل كأس مصر تتم إعارته مرة أخرى.

فاخري لاكاي

زلاكة

عبد الله مجدي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويواجه الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.