الدوري الممتاز، علي ماهر يعلن تشكيل سيراميكا لمواجهة المصري

الدوري الممتاز ، أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة علي ماهر، تشكيل الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي ضمن بطولة الدوري الممتاز.

تشكيل سيراميكا أمام المصري

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد شكري - أحمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: أحمد بلحاج - محمد توني - محمد رضا بوبو - إسلام عيسى - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فخري لاكاي.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:



محمد كوكو - حسين السيد - يوسف عفيفي - عمرو قلاوة - محمد رضا - محمد عادل - أيمن موكا - مازن ياسر - مروان عثمان.

علي ماهر مدرب سيراميكا كليوباترا، فيتو

يستضيف فريق المصري نظيره سيراميكا كليوباترا في الثامنة مساء اليوم السبت على إستاد السويس الجديد بالجولة السابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة المصري وسيراميكا كليوباترا



ويسعى المصري الي تحقيق الفوز للعودة للمربع الذهبي بالدوري المصري مرة أخرى تحسبا لسقوط البنك الأهلي أمام الأهلي.

أما سيراميكا فيسعى إلى تعويض الهزيمة من الأهلي بالجولة الماضية.



المصري ضد سيراميكا



وسقط سيراميكا أمام النادي الأهلي بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة السادسة من المرحلة النهائية بالدوري الممتاز، وتعادل فريق المصري البورسعيدي ونظيره فاركو إيجابيًّا بهدف لكل فريق خلال الجولة نفسها.



المصري وسيراميكا



ويحتل المصري الترتيب الخامس برصيد 36 نقطة ويحتل سيراميكا كليوباترا في المركز السادس برصيد 31 نقطة.

مواجهات المصري وسيراميكا كليوباترا



تواجه سيراميكا كليوباترا والمصري البورسعيدي 11 مواجهة قبل المباراة المرتقبة غدا السبت بالدوري المصري.

وحقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز في 4 لقاءات فيما حسم الفريق البورسعيدي الفوز في مواجهتين، وتعادل الفريقان في 5 مواجهات.

وأحرز سيراميكا كليوباترا 20 هدفًا في مقابل 13 أهداف لصالح المصري.

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