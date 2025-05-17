مروان حمدي يحصل علي جائزة أفضل لاعب بمباراة بيراميدز وبتروجت (صور)

مباراة بتروجيت وبيراميدز، اختير لاعب نادي بيراميدز مروان حمدي أفضل لاعب في مواجهة بتروجت بالدوري الممتاز.

مباراة بيراميدز ضد بتروجت

وخطف فريق بيراميدز فوزا غاليا من بتروجيت بثنائية نظيفة خلال لقاء الفريقين على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز هدفي بيراميدز مروان حمدي في الدقيقة 55 و63

مباراة بيراميدز وبتروجت

ظهر بتروجيت بشكل جيد خلال الشوط الأول وكان الأكثر خطورة وكادت الكرة أن تغالط أحمد الشناوي بعد أن لمسها بأطراف أصابعه ومرت من فوق يده إلى خارج الملعب.

وفرصة ضائعة للشيبي الذي سدد ضربة ثابتة بصورة قوية مرت بجوار مرمى بتروجيت الى خارج الملعب.

وسجل بتروجيت هدف عن طريق بدر موسى في الدقيقة 24 لكن الحكم الغاه بداعي التسلل.

الحكم ألغى هدف بتروجيت بداعي التسلل على بدر موسى بعد العودة لتقنية الفار.

بتروجيت يضغط على بيراميدز ويسعى لتسجيل هدف أول بعد أن ألغى الحكم الهدف الذي سجله بدر موسى بداعي التسلل.

وهجمة مرتدة لصالح بتروجيت لكن دفاع بيراميدز تصدى للكرة.

وأنقذ حارس بتروجت مرماه من هدف مؤكد لإبراهيم عادل قبيل انتهاء الشوط الأول.

ومع بداية الشوط الثاني جاءت فرصة لبتروجيت بعد توغل من بدر موسى داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة ويتصدى لها الشناوي.

وهدف ضائع لبيراميدز بعد ضغط داخل منطقة الجزاء وتنتهي بتسديدة من ابراهيم عادل وانقاذ من خليفة حارس بتروجيت

وفرصة هدف لبتروجيت بعد كرة عرضية ويقابلها بدر موسى برأسية من داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة بجوار المرمي.

وجاء هدف بيراميدز الأول بعد كرة عرضية من محمد حمدي ويقابلها مروان حمدي برأسية من داخل منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 55.

وتمنع العارضة بيراميدز من هدف بعد تسديدة قوية من ابراهيم عادل خارج منطقة الجزاء في الدقيق 64

وجاء هدف بيراميدز الثاني بعد تسديدة قوية من مروان حمدي من خارج منطقة الجزاء وتهز الكرة الشباك في الدقيقة 63

تشكيل بيراميدز في مواجهة بتروجت

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

وكان التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أحمد سامي - محمد الشيبي

خط الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إبراهيم عادل - أحمد عاطف قطة

خط الهجوم: مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أسامة جلال - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - مروان حمدي

وأجرى الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تغييرا في تشكيل مباراة بتروجت في الدوري الممتاز.

وخرج فيستون ماييلي من القائمة بعد إصابته بشد في الخلفية خلال الإحماء، وشارك بدلا منه مروان حمدي في التشكيل الأساسي، وانضم دودو الجباس لقائمة المباراة.

تشكيل بتروجت أمام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد خليفة

خط الدفاع: محمود شديد، خالد أبو زيادة، هادي رياض، محمد علي عكاشة

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أدهم حامد

خط الهجوم: جبريل شيكودي، إسماعيل بامبا، بدر موسى

ترتيب بيراميدز وبتروجت

ويحتل بيراميدز الترتيب الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 53 نقطة ويحتل بتروجت الترتيب الثامن 26 نقطة

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