بيراميدز يلتقي بتروجت في صراعه للعودة إلى صدارة الدوري

يلتقي فريق بتروجيت نظيره بيراميدز في الثامنة مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن لقاءات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

مباراة بيراميدز وبتروجت

ويسعى فريق بيراميدز إلي تحقيق الفوز حيث يتسلح بفوز معنوي كبير بالفوز علي الزمالك بالجولة السابقة بالدوري لكن مهمته لن تكون سهلة أمام بتروجت الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي.

ترتيب بيراميدز وبتروجت

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول الدوري المصري برصيد 50 نقطة ويحتل بتروجت الترتيب الثامن برصيد 26 نقطة.



مباراة بيراميدز ضد الزمالك

وفاز نادي بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف على ستاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.



مواعيد مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري

وتأتي مباريات بيراميدز المتبقية بالدوري المصري علي النحو التالي:

يلتقي بتروجيت وبيراميدز يوم السبت 17 مايو في الساعة 8 مساءً على استاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة السابعة.

ويستضيف سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز يوم الأربعاء 28 مايو في الساعة 8 مساءً على ستاد هيئة قناة السويس ضمن لقاءات الجولة التاسعة.

بينما لن يلعب بيراميدز ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري بسبب اعتباره "bye".

فرص بيراميدز للفوز بالدوري

ويحتل النادي الأهلي، صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، ويبتعد بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

ويحتاج فريق بيراميدز إلى معجزة بأقدام الآخرين للفوز بلقب الدوري حتى لو فاز بلقائيه المتبقيين بالدوري.

يجب على بيراميدز أولا الفوز علي بتروجت وسيراميكا بالجولتين السابعة والتاسعة بالدوري المصري ليصل رصيده إلى 56 نقطة وانتظار نتائج لقاءات الأهلي.

مع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا، فهو يحتاج إلى خسارة الأهلي في إحدى مباراتيه أمام البنك الأهلي وفاركو حيث سيصبح رصيد الأهلي 55 نقطة وبيراميدز 56.

ومع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا وتعادل الأهلي في مباراتيه سيصبح رصيد الأحمر 54 نقطة وبيراميدز 56 نقطة

ومع فوز بيراميدز في مباراتيه المقبلتين أمام بتروجت وسيراميكا وفوز الأهلي في مباراة والتعادل في أخرى سيتساوى الفريقان في عدد النقاط بـ56 نقطة لكل منهما ليتم النظر إلى فارق الأهداف الذي يشهد تفوق أهلاوي لذلك يحتاج بيراميدز إلي الفوز بعدد أهداف كبير في لقائيه أمام بتروجت وسيراميكا.

تتويج الأهلي بلقب الدوري قد يصبح أسرع في حالة سقوط بيراميدز أمام بتروجت في الجولة المقبلة بالتعادل أو الخسارة، مع فوز الأهلي أمام البنك الأهلي، ليضمن الأحمر التتويج باللقب قبل الجولة الأخيرة.

وفاز بيراميدز خلال الدور الثاني في لقاءين وتعادل وهزم في مثلهما وله ثمانية أهداف ودخل مرماه تسع أهداف

ترتيب الدوري المصري مجموعة تحديد البطل

1- الأهلي 52 نقطة

2- بيراميدز 50 نقطة

3- الزمالك 41 نقطة

4- البنك الأهلي 37 نقطة

5- المصري البورسعيدي 36 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا 31 نقطة

7- فاركو 31 نقطة

8- بتروجيت 26 نقطة

9- حرس الحدود 23 نقطة.

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